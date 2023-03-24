（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織WHO於本週四（23日）表示，位在中非的赤道幾內亞自年初爆發馬堡病毒以來，已有7人死亡，另有20例疑似死亡個案。

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馬堡病毒，一種類似伊波拉出血熱的致命疾病已在赤道幾內亞的基埃-恩特姆（Kie-Ntem）蔓延中，該地區位在木尼河地區東北部，北鄰喀麥隆，東鄰加彭；據了解基埃-恩特姆在1月份時已出現首例死亡病例。

WHO表示，自疫情爆發以來，共有9例經實驗室證實的確診病例，其中7例已死亡，另有20例疑似死亡例。

WHO官員告訴法新社，這20例疑似死亡個案不僅曾與確診病例接觸過，且發病的情況皆符合馬堡病毒出血熱之症狀，但由於某些原因導致無法從他們身上採集到樣本送驗，因而無法例為確診病例。

赤道幾內亞全國分為2大區－港島大區和大陸大區，共7個省，而上述病例均集中在大陸大區中四大省中的三個省份，包含基埃-恩特姆、濱海省（Litoral）和中南省（Centro Sur），可見當地疫情相當嚴峻，而這些省份又與鄰國喀麥隆和加彭接壤。

此外，位在東非的坦尚尼亞在本週二（21日）證實，境內出現8例通報確診病例，其中有5例已死亡。鄰國烏干達正處於高度戒備的情況。

WHO表示，未來幾天將部署更多流行病學、後勤、衛生行動和感染預防和控制方面的專家，以支援鄰國喀麥隆和加彭的衛生當局，因應未來可能爆發的疫情。

非洲馬堡病毒疫情升溫 首現坦尚尼亞奪5死 赤道幾內亞累計逾20死