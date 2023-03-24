2023臺灣國際蘭展指標成績公佈　臺南市政府盼蘭花產業蓬勃發展

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）臺南市政府與行政院農委會農糧署今(24)日共同公佈「2023臺灣國際蘭展」的指標成績，包括來自17國25位買主參與，與國內30家蘭花及設備業者進行商洽，預估促成商機2083萬美元，及未來3至5年外銷訂單逾112億元。黃偉哲強調，蘭展是高CP值的活動，帶來的直接效益和間接效益皆相當高。

臺南市長黃偉哲表示，2022年蘭展約有20萬人次入園，今年增加到32.6萬人次，大幅成長12.6萬人，帶來的人潮也反映在幾個地方，首先是現場購買金額達到1458萬元，周邊農特產品達到612萬元。另外，台南市旅宿業3月平均住房率是70%，但在蘭展期間，住房率達到80%，假日更超過90%。

黃偉哲還說，在外貿協會協助下，蘭花打世界盃的成果非常豐碩，未來3到5年內的訂單上看112億元，現場洽談訂單也達到將近7億元台幣，這都是非常亮眼的數字，蘭展是一個CP值非常高的活動，對地方、中央、產業、市民及觀光，都是一大促進。臺南作為台灣最重要的蘭花產地，期盼未來在地方與中央的密切合作下，持續帶動各項花卉產業穩定成長，並期待2024年第23屆世界蘭花會議暨展覽，讓臺灣蘭花產業更加蓬勃發展，在國際市場展現臺灣蘭花生技實力。

去(2022)年以奈米科技將蘭花噴染成烏克蘭國旗色系的蘭花，引起話題，今年在蘭展首次曝光「台南400－蘭得有心人」也是利用噴染技術，把獨特的「Tainan」字樣與粉色愛心印在白色花瓣上，黃偉哲認為，蘭花噴染技術在東京國際食品展大放異彩，獲得各界好評，是臺灣生技農業的驕傲。

臺南市政府表示，今年搭配蘭展邀集40家旅館民宿、19家美食伴手禮及14家觀光工廠及風景區等，共73間店家提供優惠方案；亦結合4家旅行社推出18條套裝路線，延長遊客在周邊區域的停留時間。蘭展期間，臺南市旅宿業住宿率平均達80%以上，其中在各週六(3/4、3/11及3/18)平均住宿率高達90%以上，預估為旅宿業帶來約4000萬元的產值。

中華民國對外貿易發展協會表示，這次蘭展吸引來自美國、日本、越南、澳洲、印尼、新加坡等主力市場，以及德國、英國、法國、香港、泰國、土耳其、阿聯、汶萊、匈牙利、阿爾及利亞、柬埔寨等潛力市場，計17國25位買主參與，與國內30家蘭花及設備業者進行1對1洽談，預估促成商機2083萬美元。