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喪偶衝擊大！丹麥研究：喪偶者死亡率、醫療支出較高 男高於女

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/24 10:20
根據丹麥研究，喪偶者有較高的死亡率和喪偶後的醫療支出，其中又以男性比女性更顯著。(圖/pixabay)

根據丹麥研究，喪偶者有較高的死亡率和喪偶後的醫療支出，其中又以男性比女性更顯著。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）人們常說「少年夫妻老來伴」，老年生活有親密關係支撐，能帶來穩定的安全感，可是一旦失去伴侶，哀傷所帶來的衝擊不僅是心理上，也可能影響到身體健康。根據丹麥最新研究顯示，比起沒有喪偶的人，喪偶者有較高的死亡率和喪偶後的醫療支出，其中又以男性比女性更顯著。

該片為一篇回溯性研究，樣本為65歲以上的924,958位丹麥市民，並於23日刊登於國際期刊《公共科學圖書館》（PLOS ONE）。研究數據來自於丹麥全國資料庫約92萬名65歲以上老年人的醫療及照護支出，聚焦於喪偶前後醫療照護支出的變化及性別差異。

研究觀察到老年人喪偶後，相較於未喪偶者，醫療照護支出增加，且男性增加幅度大於女性。

亞洲大學健康產業管理學系心理系研究員何幸盈、副教授陳儀龍表示， 在配偶過世前，也可看到醫療照護支出的性別差異。例如老年晚期（85歲以上）男性臨近喪偶時，醫療照護支出即開始增加，這可能是由於男性較難在配偶生病時維持自我照顧及處理家務導致。

但此狀況在女性則相反，女性喪偶前的醫療照護支出較低，這可能是因為臨近喪偶的女性往往為了照顧生病的配偶而忽略自己的健康狀況。

國立臺北護理健康大學長期照護系副教授李仰慈說，喪偶是對老年人影響甚大的生活壓力事件，人們普遍認為喪偶對女性身心健康的影響比男性高，但此研究發現男性老年喪偶者的死亡風險高於女性，且喪偶效應持續存在，尤其在65至69歲較年輕的男性老年喪偶者中，其死亡風險在喪偶後6年仍有增加的趨勢。

李仰慈解釋，此研究的研究族群僅包含喪偶的老年人，因此不能推論到全部人口，例如對年輕喪偶者的影響。雖然年輕人經歷喪偶的情況相對較少，但此研究發現在老年喪偶者中，喪偶對於較年輕者有比較高的負面影響，因此推測若年輕人遭遇喪偶，情況可能會更糟糕。

李仰慈補充，台灣鮮少有類似的大型研究，但國家衛生研究院學者於2012年有發表一項探討社區老人喪偶影響死亡率的性別差異研究。研究結果發現喪偶對男性的死亡風險是女性的1.5倍，同時也發現喪偶前後的差異在老年男性中較為明顯，且健康男性在喪偶之後的死亡風險尤其為高，顯示喪偶效益的程度具性別差異，這些結果與丹麥的研究結果不謀而合。

李仰慈認為，丹麥研究有點出復原力對老年喪偶者的重要性，以及在性別上的差異情形。隨著醫療的進步，近年來不斷提倡成功老化，而提升老人復原力以利成功老化是目前熱門的議題。想要提升老人的復原力，首先必須準確評估老人的復原力狀況。

何幸盈和陳儀龍表示，該研究能幫助我們針對老年喪偶後健康衰退提出預防策略，特別是老年早期喪偶與男性喪偶需要及時提供支持，例如喪葬協助、悲傷輔導、定期健康檢查、社會福利資源等方式。而女性面臨配偶生病時，也需注意自身健康照護。最後，身邊親友可提供陪伴與傾聽，讓長者在需要時能抒發悲傷、維持長者日常生活所需，協助長者維持身心健康。

喪偶衝擊大！丹麥研究：喪偶者死亡率、醫療支出較高 男高於女
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