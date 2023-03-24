錯過要等40年！世紀天象「月掩金星」　全臺灣3/24傍晚起可觀賞

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「月掩金星」奇景將於今(24)日傍晚後發生，臺北天文館表示，若天候許可，19:52左右，臺灣各地均可見到此天象，發生時間隨地理位置不同約有數分鐘差異，越往南方發生時間越早，例如高雄便比臺北早約兩分鐘，下次則要等到40年後的2063年5月31日。

據天文館的資料寫道，當月球在背景星空中移動時，有時會遮掩住位於遠方的星體，這種現象稱作月掩星，今(24)日傍晚，可觀賞的「月掩金星」奇景則有超過100年未發生過，但「月掩金星」發生的頻率並不低，因為金星是內側行星，與太陽的視距離較小，所以即使發生，也常在白天，被陽光掩沒而不可見，又或者在黎明前而鮮為人見。

天文館說明，以過去一百年來說，臺灣出現月掩金星多達28次，但發生在白天的就有22次，其他6次，包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星，都是在黎明前。但像這次發生在日落後，大眾皆可目睹的機會，得回溯到百多年前的1895年，而下次則要等到40年後的2063年5月31日。

臺北天文館表示，若天候許可，19:52左右，臺灣各地均可見月掩金星發生，明亮的金星會在短短不到半分鐘內便完全消失於眉月邊緣，如同日食般令人驚歎，不過當20:49復出時，因金星已落下地平線而無法看見。臺北天文館將於19:40起於YouTube頻道透過專業望遠鏡直播並解說這場精彩的天象。

金星與月球相對位置示意圖。(圖片由臺北天文館提供)