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在美國國會聽證會遭輪番砲轟 TikTok執行長周受資左支右絀

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/24 10:03
TikTok執行長周受資（圖／美聯社）

TikTok執行長周受資（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）鮮少露面的短影音社群媒體TikTok執行長、新加坡人周受資（Shou Zi Chew），23日在美國眾議院能源暨商業委員會舉行的聽證會上，被兩黨議員猛力抨擊，長達6小時的拷問，面對安全、隱私、內容問等尖刻問題，周顯然招架不住，屢屢遭到打斷，至於高達1.5億的美國用戶會否面臨服務遭禁，仍是無解。

美聯社報導，砸向周的問題涉及了 TikTok的審查作為、如何確保美國資料不受北京、對記者的監視等。周花了大半時間切割TikTok與中國的關係，強調其母公司字節跳動（ByteDance）並非中國代理人，60%股權掌握在國際投資人如凱雷集團（Carlyle Group）之手，「股權不是重點」。

但在很多人眼裡，顯然不是這麼一回事。拜登（Joe Bidne）政府據傳已撂下狠話，要求TikTok的中國股東必須出清持股，否則就可能面臨美國全面禁令。國務卿布林肯（Anthony Blinken）話說得更白，TikTok是國家安全威脅，橫豎得禁。

為了讓美國人安心，周受資稱，已投資了15億美元，打算將美國用戶資料全數轉至美國科技大廠甲骨文公司（Oracle）管理。然而，議員駁斥稱，無論TikTok在保戶用戶資料上做了多少努力，中國政府以國安法為由，一聲令下，該公司還是得乖乖把資料交出來。

至於內容管理方面，周受資也被逼問得啞口無言。共和黨眾議員Kat Cammack當場播放了一段TikTok影片，是聽證會前一天，一把槍與眾議院能源暨商業委員會委員會的影片。「你要我們相信你能確保美國1.5億用戶隱私與安全，卻根本連這間會議室裡的人都無法保護。」

另有議員播放了鼓勵自殘、自殺的影片，質問這類影片為何沒被擋下，但TikTok中國版抖音就不會有這種危險內容？周尷尬回應，這要視各國法規而定。他並強調，公司有4萬名審查員，會透過運算機制避免有害內容。

危險內容放任不管，人權與敏感議題卻抹得很乾淨。2019年，衛報報導，TikTok指示審查者移除天安門與對中國政府不利的圖像，後來該平台才稱，已改善了審查作法。

整場聽證會，大概只有一名紐約民主黨議員Jamaal Bowman幫TikTok講話。他認為，美國應檢討法規，保護所有社群軟體用戶的資料，而不僅僅是針對TikTok。周受資馬上補了一槍，稱美國自家的社群公司在保護用戶隱私及資料安全一事上也前科累累，「看看臉書」。

事實上，美國軍方與逾半的州都已禁止公家機關使用TikTok。丹麥、加拿大、英國、紐西蘭及歐盟也祭出了類似禁令。不過，美國前情報人員、現經營資安公司TrustedSec的David Kenndy認為，限制公務單位使用站得住腳，但若舉國禁用，或許太極端了。

畢竟美國在中國發展的企業有特斯拉、微軟、蘋果等等，一旦開鍘，「事態恐迅速升高」。

在美國國會聽證會遭輪番砲轟 TikTok執行長周受資左支右絀
TikTok執行長周受資在眾院聽證會遭審問（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-03-24 15:18 GMT+08:00

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