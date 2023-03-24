Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣提高國產雜糧自給率　大豆預計2026產量達2.5萬噸

自2016年推動大糧倉計畫，輔導產業建構從生產面到消費端之完整產銷產業鏈，農委會指出，國產大豆推動成功祕訣，在於直接輔導食品及通路業者合作開發新產品，就可在該等通路直接販售

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/24 09:28
圖片由臺中區農業改良場提供。

圖片由臺中區農業改良場提供。

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為提高國產雜糧自給率，降低進口依賴，行政院農業委員會表示，國產大豆具有非基改、新鮮、低碳足跡及高蛋白質等優質特色，種植面積與產量自2015年至2022年分別增加148%(面積)、103%(產量)，預計2026年面積可達1萬公頃，可提供2.5萬公噸，以國內每年食用大豆需求25萬噸估算，國產大豆占比可達1成以上

自2016年推動大糧倉計畫，輔導產業建構從生產面到消費端之完整產銷產業鏈，農委會於23日指出，國產大豆推動成功祕訣，在於直接輔導食品及通路業者 (全聯、楓康超市及農會超市、MOS漢堡、無印良品等）合作開發新產品，就可在該等通路直接販售，例如黑豆米漢堡、黑豆米菓、豆奶紅茶、履歷豆奶、豆奶拿鐵、豆奶霜淇淋、豆皮、產銷履歷白玉豆干、火山泥豆腐、味噌、黑豆水等，該會與台灣最夯手搖飲業者進一步合作採用國產豆奶原料開發各式豆奶茶飲，並說服以往以進口豆製作豆奶業者使用；2022年採購國產大豆875公噸製成豆奶，供應3,000萬瓶國產豆奶(每瓶約170-200cc)。

國產大豆的種植面積與產量，自2015年1,652公頃、2,725公噸，增加至2022年4,100公頃、5,525公噸，分別增加148%(面積)、103%(產量)，預計2026年面積可達1萬公頃，可提供2.5萬公噸，以國內每年食用大豆需求25萬噸估算，國產大豆占比可達1成以上。

農委會除拓展國內多元通路外，更輔導拓展國外市場，已成功銷售台灣豆奶到日本Kaldi咖樂迪商店、神戶物產商業超市等大型通路，去(2022)年供貨80萬瓶(330cc)，預計今年將再擴大供貨至100萬瓶及拓展新加坡市場。

為推動大豆食農教育，讓國產可溯源產銷履歷大豆「優質、新鮮、安心」的食農觀念深耕國人生活，農委會辦理大豆食農種子講師培訓，並辦理國中小學雜糧大豆小學堂及營養師教學課程，帶領高職農校學生進入產地見學。同時建置食農教育網站、編印大豆童書繪本、大豆旅遊專書、大豆桌遊等文宣品加強推廣，另評選國產雜糧十大體驗路線，吸引遊客進入大豆產地認識與消費。

農委會將持續輔導建置大豆集團產區及大豆產業策略聯盟運作，完善農產品產銷鏈結模式，加強與農友契作生產，從產銷履歷生產到多元加工產品以及行銷通路及食農教育等建構完整產業鏈，逐年提升國產大豆量能及消費量，穩定大豆產銷平衡，請民眾多多支持與選購國產大豆及相關產品。
大豆
農產品

相關新聞

助實現零飢餓目標！農委會續推60元幸福餐盒
助實現零飢餓目標！農委會續推60元幸福餐盒
2023/03/21 09:22
外帶薯條再不怕軟掉 新科技保住食物美味、減少剩食
外帶薯條再不怕軟掉 新科技保住食物美味、減少剩食
2022/12/11 20:21
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
2022/11/05 10:37
CNN：中國禁台灣農產象徵大於實質　出於政治動機的經濟制裁
CNN：中國禁台灣農產象徵大於實質　出於政治動機的經濟制裁
2022/08/23 12:24
「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判 聚焦11項議題4大目標
「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判 聚焦11項議題4大目標
2022/08/18 13:47

更新時間 : 2023-03-24 09:59 GMT+08:00

最受歡迎

【WBC世棒經典賽】日本3:2打敗美國奪隊史第三冠　大谷翔平、張育成列「全明星隊名單」
【WBC世棒經典賽】日本3:2打敗美國奪隊史第三冠　大谷翔平、張育成列「全明星隊名單」
台灣《菸害防制法》新法3/22上路 全面禁電子煙、20歲才能抽菸
台灣《菸害防制法》新法3/22上路 全面禁電子煙、20歲才能抽菸
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉愛和平就要反戰？
〈時評〉愛和平就要反戰？
東非狒狒在台灣桃園平鎮流竄12天「目標桃園機場?」 里長放棄追捕
東非狒狒在台灣桃園平鎮流竄12天「目標桃園機場?」 里長放棄追捕
普發6000元懶人包》【登記入賬分流看這】三階段5方式發放 3/22上午8時起開放登記 全流程一次看
普發6000元懶人包》【登記入賬分流看這】三階段5方式發放 3/22上午8時起開放登記 全流程一次看
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【亞洲巡迴】國際知名小提琴家陳銳跨舒適圈　攜名琴宣告台灣封箱代表作
【亞洲巡迴】國際知名小提琴家陳銳跨舒適圈　攜名琴宣告台灣封箱代表作
「2023台北國際自行車展」匯聚850家國內外業者
「2023台北國際自行車展」匯聚850家國內外業者