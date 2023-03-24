台灣提高國產雜糧自給率　大豆預計2026產量達2.5萬噸

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為提高國產雜糧自給率，降低進口依賴，行政院農業委員會表示，國產大豆具有非基改、新鮮、 低碳足跡及高蛋白質等優質特色，種植面積與產量自2015年至2022年分別增加148%(面積)、103%(產 量)，預計2026年面積可達1萬公頃，可提供2.5萬公噸，以國內每年食用大豆需求25萬噸估算，國產大豆占比可達1成以上 。

自2016年推動大糧倉計畫， 輔導產業建構從生產面到消費端之完整產銷產業鏈，農委會於23日指出，國產大豆推動成功祕訣，在於直接輔導食品及通路業者 (全聯、楓康超市及農會超市、MOS漢堡、無印良品等） 合作開發新產品，就可在該等通路直接販售，例如黑豆米漢堡、 黑豆米菓、豆奶紅茶、履歷豆奶、豆奶拿鐵、豆奶霜淇淋、豆皮、 產銷履歷白玉豆干、火山泥豆腐、味噌、黑豆水等，該會與台灣最夯手搖飲業者進一步合作採用國產豆奶原料開發各式 豆奶茶飲，並說服以往以進口豆製作豆奶業者使用；2022年採 購國產大豆875公噸製成豆奶，供應3,000萬瓶國產豆奶(每 瓶約170-200cc)。

國產大豆的種植面積與產量，自2015年1,652公頃、2,725公噸，增加至2022年4,100 公頃、5,525公噸，分別增加148%(面積)、103%(產 量)，預計2026年面積可達1萬公頃，可提供2.5萬公噸， 以國內每年食用大豆需求25萬噸估算，國產大豆占比可達1成以上。

農委會除拓展國內多元通路外，更輔導拓展國外市場， 已成功銷售台灣豆奶到日本Kaldi咖樂迪商店、 神戶物產商業超市等大型通路，去(2022)年供貨80萬瓶( 330cc)，預計今年將再擴大供貨至100萬瓶及拓展新加坡市 場。

為推動大豆食農教育，讓國產可溯源產銷履歷大豆「 優質、新鮮、安心」的食農觀念深耕國人生活，農委會辦理大豆食農種子講師培訓，並辦理國中小學雜糧大豆小學堂及營養師教學課程， 帶領高職農校學生進入產地見學。同時建置食農教育網站、 編印大豆童書繪本、大豆旅遊專書、大豆桌遊等文宣品加強推廣， 另評選國產雜糧十大體驗路線，吸引遊客進入大豆產地認識與消費。

農委會將持續輔導建置大豆集團產區及大豆產業策略聯盟運作， 完善農產品產銷鏈結模式，加強與農友契作生產， 從產銷履歷生產到多元加工產品以及行銷通路及食農教育等建構完整 產業鏈，逐年提升國產大豆量能及消費量，穩定大豆產銷平衡， 請民眾多多支持與選購國產大豆及相關產品。