台灣寶藏巖光節邁入12年！首度採劇本客製化英雄　展區跨至蟾蜍山開幕派對周末登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2023寶藏巖光節將於25日舉行，12位藝術家以「天選之人」為題，首度採劇本形式展出。

寶藏巖光節主題「天選之人」，首次有劇本圍繞客製化英雄，回應光節邁入第12年，展出也分12階段，邀請吳家昀、黃偉軒、應可潔等共12位藝術家參展，展區除了寶藏巖國際藝術村更跨至蟾蜍山；開幕派對與活動品牌「La Rue 文創設計」聯手，將於25日及26日舉行，演出名單包含吳鎮安、南西肯恩、嚴梵等，現場除了音樂演出還有設置市集。

策展人莊知恆表示，將展覽打造成劇場，但也更像遊戲場，英雄的故事都是從一成不變開始，到歷經各種困難及磨練後成為英雄，命名「天選之人」則帶有kuso成分，取材之前疫情時常用的自嘲法，但又有相信自己的力量。

團隊把整趟展覽想像成一趟成為英雄的旅程，首先第一站來到平凡世界，鄭烜勛延伸過去展覽所獲得的體悟，取佛經故事中「蜘蛛之絲」的畫面感，結合舞台設計及微型模型製作專長打造《聽說雲上好像有一個世界》，觀眾需要爬上梯子才能看見另一個世界，藝術家說，他把看展的人想像成入侵者，不去看的時候美好的世界一直存在，近看又是另一回事。裝置連有攝影機，之後也會在別處同步放映。

吳家昀以低限的音和畫點亮電影之初，期望引導觀者反轉覺知，作品《曇花》聽覺將突破視覺，產生一道可聆聽的光；走路草農／藝團〈宇宙物產計畫－虛空〉延伸「思箱計畫」於NFT平台發表的系列創作，透過科技探討農產品的錄像裝置。

展覽將展至5月14日，導覽將於4月15日及4月29日進行，採預先報名，也開放現場候位，詳情請於官網查詢。