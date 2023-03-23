2023新北童樂節「搶救元宇宙～愛無極限」開跑

副市長劉和然今(23)日出席2023童樂節系列活動-首場「品德英雄聯盟線上大會師」，攜手6校自治市小市長參與啟動儀式，象徵新北市童樂節系列活動正式開跑！現場除了結合教育議題與資訊科技推出的實體與線上富有教育意義的互動遊戲外，新北市及全國的小朋友也可以透過新北市親師生平台，一起上線玩遊戲，學習大未來。
侯友宜市長表示，新北市四年超過100項全國第一及全國首創教育施政成果，2023年教育經費編列更超過676億，全力推動教育，更持續扎根品德教育的深耕與實踐，今年計有4所學校榮獲教育部推動「品德教育特色學校」，居全國之冠，展現新北市積極推展落實品德教育的卓越成果。期待透過童樂節活動培養孩子的思維、分析與解決問題能力，讓所有的孩子能夠成為線上品德英雄，將學習轉化成為在日常生活中實踐品德教育，施政成果更顯豐碩美好。
副市長劉和然表示，今年童樂節以「搶救元宇宙～愛無極限」為主軸規劃，第一場品德英雄聯盟線上大會師推出實體與虛擬線上遊戲，希望藉由科技與網路跨越時空的限制，讓全國的孩子們藉由線上遊戲學習「品德教育、反毒反霸凌、特殊教育、性平教育、人權教育及生命教育」等6大教育議題，豐富孩子多元的學習視野。
這次活動從23日早上10點展開至24日下午3點，由文德國小等9所學校與泛學優、碩陽數位科技、台灣微軟、晶盛科技、優派國際、盛源精密、中華電信及新北市國小資訊輔導團等私公團體協力設計；活動現場並規畫結合資訊科技的特色攤位，包含「友善環境在新北～品德凱比Love You兔」、「反毒反霸凌～一童來開Pa」、「擁抱富貴狗～特別的愛給特別的你」、「拒絕數位性別暴力～五不四要須牢記」、「新北i人權～童樂嬉遊趣」及「拯救麥塊寶貝羊～愛己愛人愛萬物」等，讓孩子透過體驗、互動性與團隊合作，在遊戲中陶冶品德，在虛擬世界中展現好品素養。
文德國小校長李慧美表示，遊戲式學習可以觸發孩子的學習動機與提高參與度，除了孩子能在市府體驗學習之外，其他的孩子們也可以在親師生平台參與遊戲，並藉由這次機會了解資訊安全並提升孩子的網路素養。
深根藝文、山林田野及濕地教育的中泰國小，今天也來到新北市政府參加大會師活動。六年級同學王子欣開心地說，凱比機器人會問我，如果同學受傷或生病時可以怎麼做呢？我回答會照顧陪伴同學。可以和生動活潑的凱比互動真有趣。
教育局表示，新北市除了贈送每位孩子自行票選喜愛的兒童節禮物外，今日起還有「親子同樂－歡度市屬場館」、「全校同樂－反轉上下課」及「揪友同玩－歡樂觀光工廠」等系列活動，包含市屬場館及各國小、幼兒園辦理超過百場系列活動、新北市各運動場館、圖書館、博物館、觀光工廠等也精心規劃各式學習及活動，為孩子們提供豐富多彩的體驗。更多童樂節系列活動請上「新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢，歡迎全國家長帶著親愛寶貝們一同來新北，享受美好的親子同樂時光。
永定國小學生展現熱情，跟副市長劉和然打招呼。(照片來源：新北市教育局提供)
頂溪國小舞蹈團演出。(照片來源：新北市教育局提供)
雙峰國小設攤-反毒反霸凌～一童來開Pa。(照片來源：新北市教育局提供)