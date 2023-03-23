2023新北童樂節「搶救元宇宙～愛無極限」開跑

副市長劉和然今(23)日出席2023童樂節系列活 動-首場「品德英雄聯盟線上大會師」，攜手6校自治市小市長參與 啟動儀式，象徵新北市童樂節系列活動正式開跑！現場除了結合教育 議題與資訊科技推出的實體與線上富有教育意義的互動遊戲外， 新北市及全國的小朋友也可以透過新北市親師生平台，一起上線玩遊戲， 學習大未來。

侯友宜市長表示，新北市四年超過100項全國第一及全國首創教育 施政成果，2023年教育經費編列更超過676億，全力推動教育， 更持續扎根品德教育的深耕與實踐，今年計有4所學校榮獲教育部推 動「品德教育特色學校」，居全國之冠， 展現新北市積極推展落實品德教育的卓越成果。 期待透過童樂節活動培養孩子的思維、分析與解決問題能力， 讓所有的孩子能夠成為線上品德英雄， 將學習轉化成為在日常生活中實踐品德教育， 施政成果更顯豐碩美好。

副市長劉和然表示，今年童樂節以「搶救元宇宙～愛無極限」 為主軸規劃， 第一場品德英雄聯盟線上大會師推出實體與虛擬線上遊戲， 希望藉由科技與網路跨越時空的限制， 讓全國的孩子們藉由線上遊戲學習「品德教育、反毒反霸凌、 特殊教育、性平教育、人權教育及生命教育」等6大教育議題， 豐富孩子多元的學習視野。

這次活動從23日早上10點展開至24日下午3點，由文德國小等 9所學校與泛學優、碩陽數位科技、台灣微軟、晶盛科技、 優派國際、盛源精密、 中華電信及新北市國小資訊輔導團等私公團體協力設計； 活動現場並規畫結合資訊科技的特色攤位，包含「友善環境在新北～ 品德凱比Love You兔」、「反毒反霸凌～一童來開Pa」、「擁抱富貴狗～ 特別的愛給特別的你」、「拒絕數位性別暴力～五不四要須牢記」、 「新北i人權～童樂嬉遊趣」及「拯救麥塊寶貝羊～ 愛己愛人愛萬物」等，讓孩子透過體驗、互動性與團隊合作， 在遊戲中陶冶品德，在虛擬世界中展現好品素養。

文德國小校長李慧美表示， 遊戲式學習可以觸發孩子的學習動機與提高參與度， 除了孩子能在市府體驗學習之外， 其他的孩子們也可以在親師生平台參與遊戲， 並藉由這次機會了解資訊安全並提升孩子的網路素養。

深根藝文、山林田野及濕地教育的中泰國小， 今天也來到新北市政府參加大會師活動。 六年級同學王子欣開心地說，凱比機器人會問我， 如果同學受傷或生病時可以怎麼做呢？我回答會照顧陪伴同學。 可以和生動活潑的凱比互動真有趣。

教育局表示， 新北市除了贈送每位孩子自行票選喜愛的兒童節禮物外，今日起還有 「親子同樂－歡度市屬場館」、「全校同樂－反轉上下課」及「揪友 同玩－歡樂觀光工廠」等系列活動，包含市屬場館及各國小、 幼兒園辦理超過百場系列活動、新北市各運動場館、圖書館、 博物館、觀光工廠等也精心規劃各式學習及活動， 為孩子們提供豐富多彩的體驗。更多童樂節系列活動請上「 新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢，歡迎全國家長帶著親愛寶貝們一同 來新北，享受美好的親子同樂時光。

永定國小學生展現熱情，跟副市長劉和然打招呼。(照片來源：新北市教育局提供)

頂溪國小舞蹈團演出。(照片來源：新北市教育局提供)

雙峰國小設攤-反毒反霸凌～一童來開Pa。(照片來源：新北市教育局提供)