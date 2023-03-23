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創造6千元無與倫比的假期　春遊統一渡假村 北中南三館超狂提案　

By 台灣英文新聞
2023/03/23 17:07
圖／統一渡假村
圖／統一渡假村

圖／統一渡假村

圖／統一渡假村

引頸期盼的普發現金6000元到來，該怎麼使用才能創造無可比擬的價值？比起實質物品，與家人及親朋好友旅行，共同譜出幸福旅遊記憶才是真正的無價之寶！統一渡假村(新竹馬武督、谷關及墾丁)於2023/4/5~6/21推出「6,000元無與倫比假期方案」，平日及小假日適用，還不火速預訂～

  • 想前往森林中的新竹馬武督，體驗全新夢遊仙境兔2.0宇宙，一泊二食雙人房只要6,000元，免費招待一位12歲以下兒童入住，一家三口走向戶外呼吸芬多精、體驗虛實交錯元宇宙闖關，留住歡笑的每一個瞬間吧！
  • 春遊谷關賞景沉浸四季彩之湯，一泊一食街景雙人房6,000元，即享免費升等溪景房或雙人份精緻茶點2擇1，搭配個人色彩測驗、行動畫框美拍和酒塞彩染DIY，接著走訪八仙山，沿輕裝步道欣賞林間生態風景，為旅行染上繽紛色彩。
  • 奔向最南端，實現陽光、泳池及比基尼的燦爛假期，一泊二食雙人房6,000元，不只招待一位兒童入住，更加碼升等陽台房或三人份茶點2擇1，全家玩水瘋闖關、挑戰SUP，原來旅途中的笑聲─無價。

6,000元入住統一渡假村，實現幸福滿載的無價之旅。統一馬武督開啟奇幻之旅，執行全新兔宇宙計畫，動動哈樂球比賽、找出天際飛車及顛倒屋的完美拍照點，完成後還能得到驚喜獎品；春天來谷關泡湯，除了使肌膚健康光滑，推薦走訪八仙山，感受山風與森林浴的美好洗禮；遊墾丁不一定只能逛大街，您可以在飯店內暢玩水陸設施、電流急急棒…等，接著探秘周遭生態景點，體驗與眾不同的秘境之旅！

更新時間 : 2023-03-23 20:24 GMT+08:00

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