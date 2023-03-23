台灣動物保健藥廠領導品牌永鴻生技　3月24日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的永鴻國際生技股份有限公司(股票代號：6936 ；下稱永鴻生技)，將於3月24日興櫃掛牌。 永鴻生技為永信藥品集團(股票代號：3705)旗下一員， 致力建構友善的綠色養殖環境， 主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品， 提供從預防保健到疾病治療等一系列完整且優質的產品， 以動物健康捍衛者為己任，是台灣動保藥廠領導品牌之一， 並朝向亞太區動保市場第一品牌的目標邁進。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 永鴻生技目前主要股東有永信國際投控、兆豐創業投資、 兆豐國際商業銀行、玉山創業投資及中盈投資開發等多家公司。 永鴻生技秉持著永信藥品的製藥基礎，從研發生產、 通路至技術服務，導入各種品質管理系統，並設置P2檢驗實驗室自 主檢驗。從食安根基上為健康把關，榮獲第29屆國家磐石獎肯定。

依據市調公司Precedence Research資料顯示，全球經濟動物保健市場成長主要來自於 全球肉品消耗量持續上升，預期2030年全球經濟動物保健市場規 模可成長到768.2億美元，年複合成長率4.2%；再者，隨著 全球民眾對於肉類品質的要求及監管帶動了肉製品標準化， 並提高各種飼料添加劑的需求，市調公司Stratistics MRC統計資料推估，全球飼料添加劑市場規模在2028年可達5 76.1億美元，年複合成長率5.5%；另外，永鴻生技指出， 全台寵物經濟的崛起，預估到2040年全台將有1,200萬隻毛 小孩，年複合成長率8.1%，目前一年寵物產業產值超過500億 元，在飼主對寵物醫療保健的重視下，永鴻生技產業前景持續看好。

永鴻生技成立於2016年， 透過併購外商藥廠與永信藥品分割出之動物事業處整合， 成為全台頂尖大型動物藥廠。產品可分為四大類：治療性藥品、 含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品，且擁有近 300張國內動物產品許可證，以及中國大陸、東南亞、 中南美等地區產品外銷許可證。在生產製程方面， 永鴻生技透過嚴格的原物料控管，先進的GMP軟硬體設備及完善的 製程管制，製造出安全、有效及環保的動物保健產品， 不斷因應動物養殖與照護者所面臨的實際問題及實務領域中所面臨的 挑戰，推出更完善且符合需求的高優質動物藥品、 保健品及各類疾病控制、治療、飼養管理等全方位技術支援服務。

永鴻生技2021年營收新台幣11.76億元，稅後淨利 1.10億元，EPS 2元。2022年上半年營收6.06億元，稅後淨利0.63億元 ，EPS 1元，2022年全年營收11.85億元。 展望未來永鴻國際生技將持續深化核心能力， 提升產品競爭力及品牌影響力，坐穩台灣並積極佈局亞洲、 歐洲等海外市場，以擴大動保市場覆蓋率。