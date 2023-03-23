【更新】北市內湖區傳搶案•歹徒持辣椒水劫500萬元　新北警方迅速逮捕4嫌犯

更新時間: 2023-03-23 19:42

（台灣英文新聞/要聞組 綜合報導）台北市1名謝姓女子今天(23日) 先後於南港區和內湖區2間銀行各提領新台幣500萬、195萬元，她搭車離去在馬路上遭歹徒噴辣椒水搶奪500萬元後逃逸，警方已於新北市攔截1車4人。

北市警方今天下午3時許獲報，指內湖區行愛路一帶發生搶案，經查被害人謝女今天稍早於南港區三重路1間銀行提領500萬元後，又搭車至內湖區行愛路另1間銀行領取195萬元。

謝女隨即搭車離去時，在內湖區行忠路上突遭1名男歹徒開車門並持辣椒水噴灑攻擊，並將車上500萬元搶奪後搭車朝基隆市方向逃逸。

警方獲報後立即啟動通報攔截圍捕，目前新北市警察局瑞芳分局回報，已於下午4時10分許在台2丙線19k（往台北方向）成功攔截歹徒1車4人，目前正在清點被搶奪現金。

首次發稿: 2023-03-23 17:03

（台灣英文新聞/要聞組 綜合報導）台北市內湖區今天（23日) 下午3時許驚傳搶案，中央社報導，有公司派車到銀行領取新台幣500萬元現鈔離去後，在馬路上遭歹徒駕車尾隨，噴辣椒水劫走現鈔逃逸，警方正積極追查中。

不過根據中時新聞網報導，台北市內湖區新湖三路第一銀行外，23日下午3時6分發生一起重大搶劫案。一名謝姓女子領完大筆巨款步出銀行時，遭持辣椒水搶匪當街行搶，據悉遭劫走金額為500萬元，搶匪得手後開車上高速高路逃往基隆方向。

警方目前已循線攔截到搶匪車輛，並逮捕涉案的4名嫌犯，至於是否為黑吃黑，仍在調查當中。