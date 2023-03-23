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北韓人民沒飯吃　金正恩之女卻穿近６萬塊外套亮相

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/23 16:05
金正恩近日頻繁攜帶女兒金主愛公開亮相（圖／美聯社）

金正恩近日頻繁攜帶女兒金主愛公開亮相（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓人民苦於糧食危機，領導人金正恩女兒金主愛卻遭發現，身上穿著價值5萬7千元台幣的Dior外套。

金正恩17日時攜帶女兒金主愛參觀洲際飛彈發射現場，當時金主愛身上穿著一件黑色連帽外套，南韓媒體發現，該件外套為精品品牌Dior的童裝商品，仔細看可看見Dior產品特有的四角形及菱形重疊的花紋，官網售價為1900美元（約5萬7千元台幣）。

北韓人民沒飯吃　金正恩之女卻穿近６萬塊外套亮相
金主愛身上所穿的Dior外套，官網售價1,900美元（圖／截自Dior官網）

聯合國2017年通過對北韓進行的經濟制裁中，包含了禁止出口奢侈品至北韓，但金正恩卻多次被發現乘坐著賓士、Lexus等外國進口車，也曾被拍到戴著要價約37萬台幣的名錶IWC「Portofino Automatic」系列，金正恩之妻李雪主也曾拿著Dior包包及Tiffany項鍊，穿著Gucci及Versace的連身裙現身，讓外界痛批聯合國的制裁有漏洞。

根據聯合國北韓人權特別報告官所提交的報告書，北韓的缺糧問題越來越嚴重，42%左右的人民正遭受營養不良之苦；另外根據聯合國糧食及農業組織（FAO）資料，以2021年末為基準，北韓有60%的人口因糧食不足而陷入不安之中，對比金正恩一家人的奢華生活，顯得格外諷刺。

延伸閱讀：北韓人越看越生氣！金正恩之女雙頰白胖　人民卻苦於糧食危機

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更新時間 : 2023-03-23 20:24 GMT+08:00

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