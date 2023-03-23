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宏都拉斯派團赴中國談建交 台灣召回駐宏大使

外交部長吳釗燮強調，台灣不會與中國進行金錢外交競爭

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/23 15:56
台灣駐宏都拉斯大使館的兩國國旗（圖／路透）

台灣駐宏都拉斯大使館的兩國國旗（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）我中美洲邦交國本月中放話欲與北京建交，我方多日爭取事情轉圜未果，宏國已派團赴中洽談建交事宜。為表不滿，外交部今（23）日表示，已召回駐宏國大使。

宏都拉斯官方已證實22日派遣外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）前往中國，討論建交一事，傳總統卡蕬楚（Xiomara Castro）也有意訪中，但日期未定。

我外交部今日在聲明中指出，我政府自從宏都拉斯總統卡蕬楚就任以來，即在能力範圍內積極與宏國政府洽商雙邊合作，展現我方最大善意。卡蕬楚14日推文指示推動與中國發展官方關係以來，我方仍持續與宏方就維繫兩國邦交進行溝通，並一再提醒宏國政府輕信中國建交承諾的風險。

外交部表示，針對宏都拉斯政府罔顧兩國超過80年的傳統邦誼，漠視我長年援助宏國的合作成果與協助解決宏國問題的善意，堅持派遣外長赴中國洽商建交，嚴重傷害我政府與人民感情的舉措，我政府決定立即召回駐宏大使，以表達我方強烈不滿。

外傳宏都拉斯「棄台投中」是因金援談不攏，路透昨（22）日報導，宏國在卡蕬楚放話前一天，向台灣要求25億美元的援助，宏國外長雷依納否認金援一說，稱該筆資金並非是要求「捐款」，而是尋求「債務再融資」。

宏國負債累累，光是積欠台灣的就有6億美元。雷依納上週表示，宏都拉斯債台高築，高利率使該國被債務「勒住咽喉」。

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