台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）東非狒狒出沒桃園市，遭質疑是從六福村逃跑，六福村今天(23日) 表示，狒狒展場有地面電網等嚇阻設施，還設有高度超過4米圍牆，經初步盤點並無發現有狒狒脫逃，目前進行2次確認中。

另一方面，臉書社群路上觀察學院今天上午有網友PO文，並附上一張疑似脫逃狒狒的照片(上圖)，還戲稱靈長類的牠為「祖先」。

六福村下午發布聲明稿指出，園內動物園所有展場皆設有不同方式的防逃措施，如圍牆、河道、電網與欄杆等硬體設施，而在狒狒展場則設有高圍牆、高度超過4米，同時也設置地面電網和高層電網等阻嚇設施，狒狒不易脫逃。

六福村指出，針對園方接獲民眾通報有狒狒逃出請求誘捕，是在3月18日接獲通報，基於園區為新竹縣野生動物救傷中心立場及有誘捕動物經驗，並同時間出動至現場設置誘捕，目前仍未捕獲。

六福村表示，園區團隊每天都會進行電網檢測與動物數量清點，今天初步盤查後無狒狒脫逃跡象，為保險起見目前進行2次確認中。

對於狒狒的習性部分，六福村說，狒狒不會主動攻擊人，看到人時會自動閃躲，因此民眾若看到狒狒時請不要靠近、也不要激怒，若身上剛好有食物，也不要讓狒狒看到食物，民眾可保持輕動作慢慢離開，並進行通報，以確保自身安全。

新竹縣動物保護防疫所今天稍早表示，雖未接獲任何動物脫逃事件通報，已要求六福村再次盤點、確認動物數量無誤。

桃園平鎮區鎮興里長黃志杰指出說，一隻東非狒狒已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現在可能已逃到新屋區。

新竹動保所已派員前往六福村了解

中央社引述動保所長彭正宇說，已派員前往六福村了解。六福村飼養靈長類動物334隻，目前未有任何脫逃事件通報，會持續掌握相關資訊，適時協助。

彭正宇表示，展演動物業者須提經營計畫書，計畫書中有動物照顧詳細規定，如果業者未落實通報，可依動物保護法開罰新台幣3萬元到15萬元。

至於是否協助抓捕？彭正宇說，六福村明確告知沒動物脫逃，動保所不會派員協助抓捕，但如果有需要協助誘捕如吹箭等，動保所會幫忙。

此外，新竹市立動物園長楊礎遠說，園內沒養狒狒，動物園24小時都有人巡守，確認動物情形，園內靈長類動物以台灣獼猴、馬來猴及長臂猿為主，而狒狒無論體型與速度都與猴子不同，且狒狒移動速度確實較快，不好捕捉。

林務局: 狒狒是保育類動物

民眾不得私養

東非狒狒出沒桃園，來自何處受各界關注。林務局今天表示，狒狒是保育類動物，民眾不得私養，全台灣目前有台北動物園和六福村登記飼養東非狒狒，壽山動物園則有其他種狒狒。

根據自由時報，台北市立動物園表示，園內養的狒狒都在園內，若桃園市政府需要協助，台北市立動物園一定會馳援。

東非狒狒出沒桃園市，中央社引述桃園市政府農業局表示，已派員前往捉捕，不排除有民眾私自飼養，如果找到違規飼主，將依野生動物保育法罰新台幣1萬元到5萬元。

農業局林務科長吳秀真說，已派員包括獸醫前往捉捕，屆時考慮以吹箭方式麻醉、帶回狒狒。

吳秀真說，六福村稱這隻狒狒非自六福村脫逃，而桃園也沒人登記養狒狒，不排除有人私自飼養，如果找到違規飼主將依法開罰。

此外，吳秀真表示，野生動物具一定攻擊性，民眾如果發現要打電話通報警方，並盡量遠離狒狒，不要擅自靠近或試圖捕捉。

行政院農業委員會林務局說，目前全台登記飼養狒狒的動物園，包含台北巿立動物園有10隻東非狒狒，六福村有150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒；壽山動物園沒有飼養東非狒狒，但有長鬃狒狒和阿拉伯狒狒。

林務局指出，目前靈長目狒狒屬所有物種在國際上都是保育類，台灣也將其列入保育類野生動物名錄；依野生動物保育法第18條規範，須基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可，才可飼養，一般民眾不得私自飼養。

林務局說明，野保法也規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失；如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，違者可處1萬到5萬元罰鍰。

林務局指出，從新聞照片來看，脫逃的這隻是否為東非狒狒還有待確認，需要等抓到之後才能釐清；林務局目前尚未接到接到地方政府通報需要協助這則狒狒逃脫案，若地方政府提出相關需求，將會盡力協助。

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