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【場次限定】台灣《不存在的房間》打造超現實旅程　打開想像力走訪礁溪品嚐「龜山島蒸蛋」

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/03/23 15:38
礁溪晶泉丰旅和藝術家推出《不存在的房間》沉浸式體驗。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

礁溪晶泉丰旅和藝術家推出《不存在的房間》沉浸式體驗。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 礁溪採訪報導) 來趟超現實心靈旅程！礁溪晶泉丰旅每3個月邀請一位藝術家進駐飯店，此次推出沉浸式體驗《不存在的房間》，藝術家陳思安透過裝置、料理、文化打造超現實的礁溪之旅，自即日起至3月29日登場。

陳思安本身是念空間跟劇場，興趣是烹飪，此次計畫籌備兩個月，透過與房客的訪談及深入宜蘭實地田野調查，將湯屋房型照劇場模式打造，邀請入住旅客兩兩一組戴上耳機聽著藝術家指示，從飯店大廳展開一場長達40分鐘的體驗。

陳思安輕柔的嗓音引領旅客打開想像力，帶領聽眾一路從雪山隧道、跑馬古道、逛到龜山島等知名景點，並邊享受碳酸氫鈉泉足浴邊品嚐「龜山島海味」蒸蛋料理，其為陳思安使用宜蘭在地食材特製，裡面有櫻花蝦及吻仔魚，並淋上象徵海洋的藍色特製蝶豆花醬料，另外在介紹到礁溪協天廟春祭的乞龜儀式時，管家會送上祝福的小壽龜，十分有臨場感。

【場次限定】台灣《不存在的房間》打造超現實旅程　打開想像力走訪礁溪品嚐「龜山島蒸蛋」
(圖/Taiwan News)

《不存在的房間》取名來自這房型只會短暫存在，之後就會消失。這趟詩意的旅程不只導覽景點，藝術家會和旅人談心，例如在經過隧道時您想的是什麼？看到龜山島是否會和尋根的遊子一樣思鄉？甚至朗讀起宜蘭作家黃春明的詩《龜山島》，讓人陷入沉思並靜下心來，最後規劃手作課程結束體驗，共有6款精油分別象徵支持、信賴、陪伴等情緒。

整趟體驗旅人或坐或帶著眼罩躺在床上，聽著火車呼嘯聲或藝術家實地錄製的森林蟲鳴鳥叫，即便聽到的景點僅需幾分鐘就可抵達，陳思安建議實地走訪前先體驗活動，先試著沉澱下來想像那些景點，說不定抵達後會有不同的驚喜。

陳思安擅長運用劇場語彙及空間情境進行創作，將感官經驗帶入作品之中。透過沉浸式的互動體驗經驗，營造獨有的情境氛圍。近年來將食材融入創作媒材之中，以食物藝術結合生活美學的《星球製造所》系列計畫受到矚目，曾於台北當代藝術館展出。作品多探討個體與群體、環境間的相互關係，並嘗試跨領域藝術創作的各種可能性。

《不存在的房間》沈浸式藝術體驗採線上預約，每日場次為15:00-15:40、15:50-16:30、16:40-17:20、17:30-18:10，每場限定2位貴賓入場。
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陳思安
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更新時間 : 2023-03-23 20:23 GMT+08:00

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