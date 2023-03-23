（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）3月22日是世界水資源日（World Water Day），聯合國在紐約展開為期三天的水安全大會，敦促各國政府採取行動，正視水資源稀缺問題，停止「吸血鬼式」的用水方式。

路透報導，UN示警，全球有1/4人口住在缺乏安全飲水與基本衛生設施的地區，而近來有高達3/4的災難，都與水息息相關。聯合國教科文組織（UNESCO）指出，全球20-30億人口一年至少有一個月會面臨缺水問題，全球都市缺水人口預計將從2016年的9.3億人增至2050年的17-24億人，而旱災頻仍將連帶對生態系統帶來災厄。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，「吸血鬼式、竭澤而漁式的濫用水資源行徑，正榨乾人類的生命線，而全球暖化更加速了水的蒸發。」聯合國提出了17大要點，內涵包括確保乾淨飲水、提升衛生條件、終結飢餓貧窮、致力性別平等、採取氣候變遷行動。

不過，該大會不會產生如2015年巴黎氣候協定那樣具法律約束力的協議，也不會獲致如2022年蒙特婁大會達成的自然資源保護架構，而是盼推動珍惜水資源的自主行動及「政治動能」。

美國已承諾在國內外注資490億美元於水與衛生相關計畫。在大會之前，UN雖也收到了各國數百項倡議，但根據世界資源研究所（World Resources Institute，WRI），這些行動計畫多流於空談，缺乏實質的補助與成效目標，也忽略了因應氣候變遷的重要性。

有兩大計畫格外獲得WRI讚賞。一是挹注2億1,200萬美元，在非洲漸沙漠化的尼日河流域打造「氣候智能型農業」（climate-smart agriculture）及溼地復育，一路推動至2029年。另一是1,729家企業作出高達4,360億美元的水相關投資。

世界水資源日 UN警告「吸血鬼式用水」無以為繼



2023年3月20日，西班牙巴塞隆納北部Sau水庫已見底（圖／美聯社）



2022年9月16日，美國大鹽湖乾涸狀況（圖／美聯社）