Apple Pay終於南韓上線　推出首日即超過100萬人次註冊

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）遲遲無法於南韓登陸的Apple Pay 終於本月21日正式上線，上線首日註冊人數即突破100萬人次。

現代信用卡副會長鄭泰永昨（22）日在個人臉書上寫道，以21日晚間10點為準，Apple Pay註冊人數已超過100萬人次，蘋果團隊稱其為「歷史最高紀錄」，但具體意義和標準還有待觀察。

南韓電子支付長期以來都是由三星電子的Samsung Pay為首，使用的是磁信號安全傳輸技術（MST）的電子支付，而蘋果雖於2004年就推出Apple Pay，但卻遲遲無法在南韓上路的原因，是因南韓監管機構一直在調查Apple Pay是否有違南韓當地支付法規和法律，而無法在南韓註冊為電子金融業務運營商，直到今年二月才獲得批准。

然而，Apple Pay使用的是NFC技術支付終端，而南韓境內信用卡服務多為MST及晶片IC卡等，NFC感應結帳需另外引進，目前僅有便利商店、好市多、現代百貨、樂天百貨、Home Plus等部分商家可使用，也僅有現代信用卡有支援，去南韓旅遊想使用的民眾可能還需再等等。

綜合韓媒報導，目前Samsung Pay與Apple Pay相比，Samsung Pay在南韓國內依然穩居上風，因目前僅少部分店家引進NFC，也只有現代信用卡可註冊。而Samsung Pay除了在南韓境內皆可使用，還可用作交通卡，另外，為了因應強大競爭者Appple Pay的登陸，Samsung Pay昨（22）日也宣布將與線上支付Naver Pay合作，與Kakao Pay的合作也在進行討論中。