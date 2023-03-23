Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

Apple Pay終於南韓上線　推出首日即超過100萬人次註冊

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/23 13:57
Apple Pay終於南韓上線　推出首日即超過100萬人次註冊

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）遲遲無法於南韓登陸的Apple Pay 終於本月21日正式上線，上線首日註冊人數即突破100萬人次。

現代信用卡副會長鄭泰永昨（22）日在個人臉書上寫道，以21日晚間10點為準，Apple Pay註冊人數已超過100萬人次，蘋果團隊稱其為「歷史最高紀錄」，但具體意義和標準還有待觀察。

南韓電子支付長期以來都是由三星電子的Samsung Pay為首，使用的是磁信號安全傳輸技術（MST）的電子支付，而蘋果雖於2004年就推出Apple Pay，但卻遲遲無法在南韓上路的原因，是因南韓監管機構一直在調查Apple Pay是否有違南韓當地支付法規和法律，而無法在南韓註冊為電子金融業務運營商，直到今年二月才獲得批准。

然而，Apple Pay使用的是NFC技術支付終端，而南韓境內信用卡服務多為MST及晶片IC卡等，NFC感應結帳需另外引進，目前僅有便利商店、好市多、現代百貨、樂天百貨、Home Plus等部分商家可使用，也僅有現代信用卡有支援，去南韓旅遊想使用的民眾可能還需再等等。

綜合韓媒報導，目前Samsung Pay與Apple Pay相比，Samsung Pay在南韓國內依然穩居上風，因目前僅少部分店家引進NFC，也只有現代信用卡可註冊。而Samsung Pay除了在南韓境內皆可使用，還可用作交通卡，另外，為了因應強大競爭者Appple Pay的登陸，Samsung Pay昨（22）日也宣布將與線上支付Naver Pay合作，與Kakao Pay的合作也在進行討論中。
蘋果
apple
applepay
電子支付
南韓

相關新聞

生三個小孩可免除兵役？南韓正積極討論對策　擺脫最低出生率國家
生三個小孩可免除兵役？南韓正積極討論對策　擺脫最低出生率國家
2023/03/22 18:23
南韓企財會通過擴大減稅　加強半導體產業國際競爭力
南韓企財會通過擴大減稅　加強半導體產業國際競爭力
2023/03/22 16:00
南韓每週工時放寬至69小時引爆民怒 因應缺工罔顧過勞死風險？
南韓每週工時放寬至69小時引爆民怒 因應缺工罔顧過勞死風險？
2023/03/20 14:51
強強聯手出擊！《星光大道》推手接文策院新任董事長　借鏡南韓成功模式解決台灣棘手問題
強強聯手出擊！《星光大道》推手接文策院新任董事長　借鏡南韓成功模式解決台灣棘手問題
2023/03/17 18:43
韓日時隔12年舉行首腦會談　兩國同意重啟穿梭外交、日取消對韓出口限制
韓日時隔12年舉行首腦會談　兩國同意重啟穿梭外交、日取消對韓出口限制
2023/03/16 21:06

更新時間 : 2023-03-23 20:23 GMT+08:00

最受歡迎

台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣《菸害防制法》新法3/22上路 全面禁電子煙、20歲才能抽菸
台灣《菸害防制法》新法3/22上路 全面禁電子煙、20歲才能抽菸
【WBC世棒經典賽】日本3:2打敗美國奪隊史第三冠　大谷翔平、張育成列「全明星隊名單」
【WBC世棒經典賽】日本3:2打敗美國奪隊史第三冠　大谷翔平、張育成列「全明星隊名單」
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
台灣猴痘疫苗3/21起預約 最快明日開打 有「高風險性行為」者可打
台灣猴痘疫苗3/21起預約 最快明日開打 有「高風險性行為」者可打
普發6000元懶人包》【登記入賬分流看這】三階段5方式發放 3/22上午8時起開放登記 全流程一次看
普發6000元懶人包》【登記入賬分流看這】三階段5方式發放 3/22上午8時起開放登記 全流程一次看
〈時評〉愛和平就要反戰？
〈時評〉愛和平就要反戰？
全台有感！台灣花蓮今早連四起地震 最大規模5.3
全台有感！台灣花蓮今早連四起地震 最大規模5.3
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【亞洲巡迴】國際知名小提琴家陳銳跨舒適圈　攜名琴宣告台灣封箱代表作
【亞洲巡迴】國際知名小提琴家陳銳跨舒適圈　攜名琴宣告台灣封箱代表作