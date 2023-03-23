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台灣進口越南蚵肉檢出無機砷 醫：長期攝取恐致癌、危及免疫系統

多國地下水驗出高濃度的砷，包括越南、柬埔寨、孟加拉、中國、印度、巴基斯坦、美國、阿根廷、智利、墨西哥

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/23 12:09
遭有機砷汙染的越南蚵肉（圖／食藥署）

遭有機砷汙染的越南蚵肉（圖／食藥署）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）衛福部食藥署21日公告邊境檢驗稽查結果，上個月從越南進口的蚵肉（fresh oyster meat）驗出超標重金屬無機砷（inorganic arsenic），累積人體恐致癌、免疫疾病。

依據我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」，無機砷於貝類（不含殼）限量為0.5 mg/kg。2月21日報驗的越南3,060公斤蚵肉，檢出2.7 mg/kg，超標5倍多。2月22日報驗的3,726公斤蚵肉，檢出1.3 mg/kg，超標2倍多。

兩批違規產品已違反食品安全衛生管理法第17條規定，全數遭退運或銷毀。

農傳媒引述食藥署北區管理中心科長陳慶裕說法，這兩年越南進口蚵肉曾驗出諾羅病毒及重金屬鎘超標。本次無機砷超標是兩年來首次檢出。台大醫學院毒理學研究所教授、毒物專家姜至剛指出，可能因飼養環境不佳，導致蚵吸收累積了環境中的砷。他示警，重金屬砷在人體長期累積，恐傷害免疫系統、骨髓造血功能。

根據台大醫院，砷存在於大自然中，有機砷毒性低，常見於魚貝類，易由人體代謝排出。無機砷毒性高，攝取過量恐致噁心嘔吐等急性中毒症狀，若堆積於肝腎中，會抑制血球產生、酵素活性，手腳末端恐出現針刺感，砷也證實與肝癌、肺癌、皮膚癌有關。

世界衛生組織（WHO）指出，若透過飲水、食物長期暴露於攝取砷的風險之中，可能導致皮膚病變、癌症、心臟疾病、糖尿病。在許多國家中的地下水，都驗出高含量砷，包括越南、柬埔寨、孟加拉、中國、印度、巴基斯坦、美國、阿根廷、智利、墨西哥。

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更新時間 : 2023-03-23 20:23 GMT+08:00

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