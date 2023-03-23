東非狒狒在台灣桃園平鎮流竄12天「目標桃園機場?」 里長放棄追捕

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰今天(23日) 說，一隻東非狒狒已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現可能已逃到新屋區；有媒體報導狒狒疑從六福村脫逃，但六福村否認。

里長在臉書幽默po文對狒狒溫馨喊話說:

#不要怕我只想帶你回家而已

經過了數天的作戰，還是讓牠給跑了，想帶牠回家都不行！看來是里長帶(待) 牠不好，所以才棄我而不顧？ 動物園跑出來的「東非狒狒」經過數天的圍捕，仍然無獲，牠實在太聰明了！ 這幾天每天看樹、看田、進入叢林，兩次發現兩次都讓他給跑掉，即使在(再)多人也無法圍捕牠！ 直到今天確定放棄，畢竟已經離開的我管轄範圍了好遠好遠，但如果需要我一樣會帶著我們的守望相助隊前往協助！

里長臉書還po出精心製作的狒狒流竄路線圖, 如下:

有網友留言說

這是狒狒逃生路線，真的很厲害，能躲過這麼多警網， 明天該不會逃到市政府，申請保護令吧!

黃志杰則回應說:

應該目標是桃園機場吧！ 想回(非洲) 祖國了！

桃園市政府動物保護處說，已派員前往，先備妥誘捕籠，視狀況由獸醫以吹箭方式進行；經查桃園沒這隻狒狒的登記，可能由其他邊界縣市棄養或越界逃入。

中央社引述平鎮區鎮興里長黃志杰說，10日就有工廠發現狒狒行蹤，他在18日接獲里民通報，聯絡六福村獸醫圍捕。

有媒體報導，狒狒疑從六福村脫逃；一名協助圍捕人員表示，狒狒不怕人，但一看到六福村獸醫就逃跑，而這隻狒狒站起來約110公分高，體重約20公斤。

黃志杰說，狒狒目前沒傷害人或動物，僅在里內採食蔬果，圍捕過程狒狒一聽到麻醉槍聲就逃跑，目前還沒抓到，他也依里民通報現蹤地點繪製狒狒逃跑地圖，據最新通報，狒狒已逃到新屋梅高路3段附近。

六福村表示，18日接獲通報有狒狒逃離並請求支援誘捕，並被詢問是否為園區內狒狒，園區同步盤查後確認無狒狒脫逃，基於友好立場及有誘捕動物經驗，派員到現場協助。

六福村說，六福村獸醫穿上制服前往誘捕，一度看到狒狒行蹤，但還沒誘捕成功，目前持續放置誘捕籠誘捕。

中央社報導，雄性東非狒狒會藉打架決定彼此階級，脾氣也較兇狠。維基百科指出: 狒狒在非洲數量頗多，分佈也很廣泛。因為牠們會吃農作物，所以當地的農民非常厭惡東非狒狒，常常射殺牠們。

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