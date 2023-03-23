2百年後世紀大解密 頭髮DNA解開音樂家貝多芬健康之謎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）貝多芬（Ludwig van Beethoven）是史上最偉大音樂家之一，聽力下降使他的成就更添傳奇。關於他的死因眾說紛紜，如今仰仗DNA科技，科學家終於得以從他遺留的「頭髮」一解其健康之謎，貝多芬可能天生就有肝臟方面的基因問題。

貝多芬1770年生於德國，1827年卒於維也納，得年56歲。他20多歲就開始出現聽力問題，日益惡化，至1818年已全聾。

BBC、美聯社報導，這位世界聞名的作曲家、鋼琴家的其中一項遺願，就是盼後世能在他死後研究其健康問題。經過了200年，劍橋大學研究人員從貝多芬留下的5束頭髮（共3公尺長）發現，他有肝臟方面的基因毛病，並帶有 B型肝炎。

此外，從貝多芬晚年的「對話簿」解析，他時常飲酒，雖然飲酒量不明，但長期飲酒也可能加速了肝硬化。另，基因分析指，他的腸胃問題並非是乳糜瀉（一種腹腔免疫疾病）或乳糖不耐症所致。

遺憾的是，光從頭髮基因，未能找出致使貝多芬聽力喪失的原因，不過研究人員並未排除天生基因缺陷的可能性。

另有3縷宣稱是貝多芬的頭髮，先前驗出疑似有鉛中毒情況，但科學家鑑定後發現，頭髮其實來自一名女性。

出人意料的是，研究人員從貝多芬親戚後代的DNA抽絲剝繭後發現，他的族譜中，竟有一名「婚外情」的孩子。

世紀大解密 頭髮DNA解開音樂家貝多芬健康之謎



貝多芬頭髮（圖／美聯社）



貝多芬頭髮曾是19世紀熱門收藏品（圖／美聯社）