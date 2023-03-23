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聯準會升息1碼美股22日重摔530點　法人：台灣股市月線附近震盪

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/23 10:12
圖為22日紐約股市交易時, 播放聯準會升息的消息 (美聯社) 

圖為22日紐約股市交易時, 播放聯準會升息的消息 (美聯社) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息1碼，美股主要指數收黑，道瓊工業指數重挫530點。法人指出，台股前高15879點反壓不輕，大盤在月線15575點附近震盪。

為恢復物價穩定，美國聯準會負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）連9度決議升息，聯邦資金利率目標區間調高1碼（0.25個百分點），達到2007年9月以來最高的4.75%至5%。升息幅度與2月相同，符合市場預期。

美股道瓊工業指數22日下跌530.49點或1.63%，收32030.11點，標準普爾500指數下挫65.90點或1.65%，收3936.97點，那斯達克綜合指數挫跌190.15點或1.6%，收11669.96點；費城半導體指數下滑25.18點或0.81%，收3091.71點。

台股22日開高後一路緩步走升，站上月線，最後一盤拉抬帶動，終場加權指數收在最高點15760.46點，上漲247.01點，成交金額新台幣2418.7億元。

產業訊息部分，上市建商華固去年稅後淨利新台幣29.57億元、年增1.26%，每股盈餘10.69元，董事會決議每股擬配發現金股利7.5元，配發率約70.15%。

中央社引述自行車大廠巨大機械執行長劉湧昌表示，今年自行車市場很具挑戰，應不會比2022年、2011年好，自行車庫存消化太慢，庫存高得出乎意料，恐需兩個旺季來消化。

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