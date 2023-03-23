加碼延長30天！2023大鵬灣帆船生活節4/1登場　濱灣之心打造定時光影展演

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2023大鵬灣帆船生活節」將於4月1日在大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場，今年的活動將從原本10天延長至30天，大鵬灣國家風景區管理處表示，今年除延長活動日期，整體活動以策展概念注入創意展演藝術，並將號稱「東津巨蛋」的濱灣之心打造定時光影展演。

年度觀光及遊艇活動的國際盛事，由大鵬灣國家風景區管理處與交通部航港局、屏東縣政府共同主辦「2023大鵬灣帆船生活節」，昨(22)日在交通部舉辦宣傳活動。交通部航港局指出，「大鵬灣帆船生活節」為台灣遊艇帆船產業一年一度的大盛會，目前全台取得遊艇駕照已突破2萬5000人，較2014年的2049人成長超過10倍，可見國人愈來愈有意願參與遊艇活動。

為加強行銷推廣遊艇活動，使其更大眾化及促進觀光發展，交通局結合大鵬灣遊艇及觀光業者共同合作推廣，內容包含持有動力小船駕駛執照之國人到大鵬灣體驗遊艇自駕、一般遊客安排遊艇導覽及搭乘體驗，更首度推出網路票選遊艇遊程比賽，以結合遊艇及周邊觀光景點之遊程，行銷遊艇及觀光產業。

鵬管處表示，今年除延長活動日期，並大膽創新規劃網路有獎票選全國遊艇遊程，並將號稱「東津巨蛋」的濱灣之心打造定時光影展演，及現場提供免費親子遊具設施，整體活動以策展概念注入創意展演藝術、屏東觀光圈市集與小旅行，可讓遊客從日出玩到日落，從海上樂到廣場。

交通部觀光局表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，除了型塑大鵬灣遊艇港目標，並做為南台灣最亮眼海洋休閒度假園區；同時，也與屏東縣政府合作行銷屏東觀光圈產業特色，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣，讓台灣觀光品牌做到「在地驕傲、世界知道」。

照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供