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生三個小孩可免除兵役？南韓正積極討論對策　擺脫最低出生率國家

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/22 18:23
南韓生育率0.78%創下全球新低，圖為三胞胎大韓民國萬歲（圖／截自宋一國IG@songilkook）

南韓生育率0.78%創下全球新低，圖為三胞胎大韓民國萬歲（圖／截自宋一國IG@songilkook）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓去年生育率再創新低，以0.78位居全球最低，為了擺脫倒數第一的頭銜，南韓政府正積極討論各種因應對策，甚至提出了男性免役的方案。

綜合韓媒報導，為解決低生育率，南韓總統尹錫悅所屬的國民力量黨正討論，將現行的各種兒童津貼合併後，將0歲至18歲的補助提高至每個月100萬韓元（約2.5萬台幣），意即每名兒童到18歲為止共可獲得將近2億2千萬韓元（約550萬台幣）的補助。

該補助方案是在針對經濟合作暨發展組織（OECD）會員國，進行各國兒童補助的調查後所提出的方案。若以去年南韓新生兒數計算，預計一年將花費近54兆韓元（約1.35兆台幣）預算。

國民力量黨也提出男性免除兵役的方案，若在30歲之前生育3名以上的子女，男性可免除兵役。

另外，黨內也正討論引進「瑞典式育嬰假制度」，夫妻可以共同使用480天的育嬰假，但男性至少需使用到90天的休假，此一提案是為義務化男性育嬰假。

20~30歲的南韓年輕人對此相關對策紛紛表示，「不知道單純給多點錢會不會比較有用」「生三個孩子比當兵還難」「在生出三個孩子前應該都當完兵了吧？」。

在南韓，許多年輕人會選擇在大二休學入伍，為避免畢業後當完兵再入職場會與社會脫節，也避免學校所學的知識或技能在入伍後會變得生疏。

國民力量黨內人士表示，這些方案尚在中間的討論階段，並非是與黨代表或其他黨內領導階層最終協商的方案。

生三個小孩可免除兵役？南韓正積極討論對策　擺脫最低出生率國家
南韓
低出生率

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更新時間 : 2023-03-23 00:47 GMT+08:00

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