新北4年8億翻倍投資技職 在地就學朝8成邁進

新北市政府今（22）日市政會議， 教育局以新北教育「2030以學生為中心 為幸福而教」為題進行專案報告， 市長侯友宜感謝教育局團隊及學校教育夥伴付出，從幼兒、 國小到國高中一路打造完整優質教育環境， 還有全國首屈一指技職教育培養世界級人才，期許「 以適性為教育的根本，齊心為新北教育努力」。

市長侯友宜表示，近四年來新北團隊以品德教育為基礎， 以適性教育為目標，積極推動各項教育政策，計有超過100項全國 第一及全國首創，2023-2026年新北市會以既有的優質基礎 ，持續向前，以「科技」及「國際」政策打造學生適性發展， 老師幸福教學的智慧教育城市。

教育局長張明文表示，近年來新北教育工作格局視野「升格」； 透過資源整合，新北完整的教育系統「升級」； 學生自信揮灑人生舞台，成就「升值」，許孩子一個幸福未來。 新北教育以適性、科技及國際為主軸，在地適性化、 在地菁英化及在地國際化為目標，為學生幸福而教為願景。 透過公私合力、跨局處合作、創新作為及資源整合，運用教育聯盟、 教學分享及資訊傳播三大平台，強調團隊戰、同儕專業支持與合作、 極盡溝通之能事來推展教育政策，培育在地頂尖人才。

新北教育積極推動各項適性發展政策，持續創新精進， 發布全國首部技職教育政策白皮書，六大面向4年8億翻倍投資全國 首屈一指的新北技職教育，讓學生適性發展， 成為各行各業及世界的頂尖人才；2030在地就學白皮書， 推動在地就學大聯盟、新北大教育計畫，在地就學率未來將達八成。 公共化幼兒園將增加100班，公共化比例達四成， 提供年輕的父母便利、平價且優質的托育服務。

落實推展科技教育數位轉型，建置10,600間智慧教室， 校校是智慧學校，每位學生都有數位導師，幫助學生自主學習。 全國第一的新北校園通APP進行數位治理，全方位提供智慧服務， 並建置智慧化閱讀環境，以超越時空的適性學習環境， 穩固學生基本學力。11處運動場館導入科技服務， 打造運動科技城。

2030年每所國中小皆有雙語教師及雙語課程， 高中職校校有國際交換學生、國際姊妹校及跨國升學管道， 並選送學生赴國外交流學習， 培育學生成為具備國際視野的全球人才。舉辦國際運動賽事（202 3年新北市萬金石馬拉松、2023年新北市國際帕拉桌球公開賽、 2024世界中學生籃球錦標賽、2025雙北世界壯年運動會及2 026年世界室內拔河錦標賽），培養國際運動人才， 打造國際運動城市，讓世界看見新北。

最後，侯市長強調，「以美感營造新北教育品味， 讓品德成為新北孩子的品牌」，新北市將以適性、 科技及國際等教育方針，提升學生全球競爭力，邁向國際大都市。

打造優質特色非營利幼兒園，公共化幼兒園未來再增百班。(新北市教育局資料照)

新北市在地就學政策發布、啟動儀式合影。(新北市教育局資料照)

新北市雲端智慧科技中心揭幕 啟動智慧教育加速器、校務評鑑數位轉型。(新北市教育局資料照)