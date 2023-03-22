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臺灣土銀行務會議　揭示五大目標全新思維

By 台灣英文新聞
2023/03/22 17:12
臺灣土地銀行董事長於112年度行務會議致詞時揭示土地銀行五大目標與執行策略。(照片由土銀提供)

臺灣土地銀行董事長於112年度行務會議致詞時揭示土地銀行五大目標與執行策略。(照片由土銀提供)

臺灣土地銀行17日舉辦112年度行務會議，並邀請長年擔任土銀常務董事的財政部長莊翠雲出席致詞。臺灣土地銀行董事長謝娟娟及總經理何英明也率領總分行主管，針對「業務數位化」、「人力優質化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」及「落實企業社會責任」五大目標訂定各項執行策略。

財政部長莊翠雲過去擔任土地銀行常務董事六年多，這次以部長身分回到土銀，她笑稱：「好像回到家裡，非常有親切感。」莊部長在致詞時讚許土地銀行不僅2022年稅前盈餘達到創行以來新高的148.45億元，績效亮眼，在招標設定地上權、地上權住宅貸款、國有地的環境保育認養機制等領域也稱職扮演財政部的專業幕僚，此外從紓困振興到即將施行的普發現金，土地銀行都全力協助，是與財政部共同推動國家政策的最佳夥伴，充分展現公股行庫穩定社會、與民共榮的核心價值與典範。

土地銀行董事長謝娟娟致詞時指出，今年行務會議能邀請到莊部長回娘家是土銀最大的榮幸，未來土銀會一本初衷，繼續為臺灣這片土地努力，也宣示今年「業務數位化」、「人力優質化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」及「落實企業社會責任」五大目標將以更細緻、深化且寬廣的策略來執行推展。

在業務數位化方面，土銀聚焦資訊安全及效率，強化資料累積、蒐集、統計、分析的精準度，將零碎資料整合成具業務價值的數據，協助管理階層掌握趨勢變動，優化決策品質。

而談到人力優質化，謝董事長表示，今年以「人才暢通」與「培養接班人」為重點，不僅特別拔擢年輕優秀的南部分行經理「北漂」到總行重要部門發揮所長，也勉勵各經理人要積極培養接班梯隊，落實輪調，讓銀行人才不斷層、業務傳承不中斷。

過去土地銀行發展重心在土建融業務，為避免如近期美國矽谷銀行（SVB）業務客群過度集中的風險，謝董事長也強調土銀會翻轉過去思維，朝授信產業、集團、地區以及分行產品組合(Portfolio)全面分散的方向發展，擴大授信均衡化的範圍。

「創造價值」是今年土銀獲利多元化目標的主軸，搭配All package的金融服務，為顧客量身打造，創造對客戶的價值，同時以跨部處整合行銷拓展存款、信託、理財、薪轉、員工房屋貸款等業務，增添客戶對土銀的黏著度，透過無風險手續費收入提高客戶對銀行獲利成長價值。

除了追求績效，土地銀行也是推動ESG的優等生，不僅在去年簽署赤道原則，也榮獲行政院國發會頒發「國家永續發展獎」，更連續四年都是金管會金融服務業公平待客評核前25%的績優銀行。謝董事長今年再提出「友善環境」、「友善利害關係人」的新方向，打造與客戶、員工共好的營運模式，落實企業社會責任目標。

近年經濟、地緣政治與金融環境變化劇烈，這次與會的土地銀行常務董事朱炫璉鼓勵經理人要在變局中「創造機會、把握機會」，獨立常務董事陳玉敏與總經理何英明也提醒風險管理為銀行之本，衝刺業績同時也要落實執行內稽內控，展現管理層明快的領導風格及對土銀的殷切期待。整場行務會議不僅讓外界看見土銀的好成績，也展現該行強烈的企圖心，相信在五大目標全面升級的帶動下，土地銀行已作好面對未來挑戰的轉型準備，以「老品牌、新思維」的經營型態換檔衝刺、再創新猷。

臺灣土銀行務會議　揭示五大目標全新思維

財政部長莊翠雲出席土地銀行112年度行務會議並讚許土地銀行與財政部共同展現穩定社會、與民共榮的核心價值典範。(照片由土銀提供)

更新時間 : 2023-03-23 00:47 GMT+08:00

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