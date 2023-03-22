中華電信攜手臺中榮總應用5G企業專網　完成遠距協作心律不整電灼燒手術全球展示

中華電信擁有最大頻寬、最豐富的網路建設與維運經驗，提供安全、 高品質的5G專網服務，透過5G企業專網的導入，善用5G高速率 、低延遲的特性，持續藉助5G通訊技術之高頻寬、低延遲等優點， 提供更多樣的智慧醫療創新服務。中華民國心律醫學會、 亞太心律醫學會高峰會暨國際心室頻脈論壇，於2023年3月18日 至19日在台北萬豪酒店舉辦年度盛會， 今年的焦點是中華電信5G企業專網搭配遠距視訊協作系統， 與臺中榮總多個手術室即時連線， 透過主會場的心導管專家線上指導心導管心律不整電灼燒手術向全球 展示。這次年會藉由實際手術操作，提供20多國參與的專家、 醫師、研究人員和臨床專業人員5G遠距醫療協作之實證體驗。

臺中榮總醫療團隊在本次年會展示多項遠距協作心律不整手術， 包括運用新式立體定位系統進行複雜性心房及心室心律不整電灼燒手 術、引進冷凍球技術治療陣發性心房顫動電灼燒手術， 以及兒童心律不整無輻射技術運用於成人先天性心臟病複雜心律不整 的電灼燒手術，這些複雜且技術先進的手術， 常需國內外專家共同指導與經驗分享， 以降低風險並提高手術操作信心，透過年會期間即時展示， 對於後續先進醫療技術與5G專網結合之應用推廣， 將具有示範作用。

臺中榮總陳適安院長指出，中榮推動智慧醫療， 以人工智慧及新科技輔助現代醫療， 與中華電信合作建構跨區5G企業專網， 中榮資訊室更投入資訊整合工程， 將遠距醫療傳回的資料與影像和醫院的醫療資訊系統（HIS） 串接，建立完整的遠距傳輸暨行動會診系統， 未來希望運用這樣的技術來服務更多的病患。

中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀表示， 中華電信與臺中榮總將持續加強合作，深耕5G智慧醫療應用， 以5G專網高頻寬、低延遲且穩定安全的傳輸特性，消弭距離因素， 更全面的建立各級醫院協作環境，以提升醫療品質與技術， 照顧更多的偏鄉民眾，達成5G科技輔助現代醫療的願景， 共同為促進全民健康福祉盡一份心力。