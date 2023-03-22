臺灣證券交易所：臺股基本面具韌性、擁高殖利率優勢　星投資大咖高度肯定

臺灣證券交易所本周在新加坡與多家重要機構投資人展開一連串會談，除強調臺灣政經情勢穩健及上市公司基本面具韌性、擁有高殖利率優勢外，並介紹建構ESG生態系、力推創新板及形塑特色產業聚落等最新市場發展。

雖然新加坡機構投資人對臺股看法，因自身投資策略及風險承受度而有所不同，但均看好臺灣經濟基本面實力穩健，及臺股發展潛力與產業多元化特色，對於證期局與證交所主動拜訪，並了解投資人意見、提供關注議題詳細說明，表達高度肯定。

證交所今年重啟海外引資首站前往亞洲金融重鎮新加坡，由證期局張振山局長及證交所林修銘董事長等率團，與當地八家持有臺股比重較高的大型基金、資產管理公司，以及具跨國際影響力的保險公司進行會談，深入探討臺股投資優勢與市場發展。

這次規劃一對一拜會重要投資人的目的，在於更新臺灣證券市場重要資訊，介紹臺股優勢和發展情況，加強投資人對臺灣市場信心，提高投資臺股興趣；會談目標亦在回覆個別投資人關切議題，了解其全球布局考量，並蒐集對臺灣資本市場建言。

證交所代表在會議中詳細介紹臺股投資優勢，其中，面對地緣政治影響，臺灣與美國及日本、韓國、東南亞等亞洲鄰近國家關係良好，有助經濟發展，並發揮民主國家影響力。

總體經濟方面，臺灣無懼俄烏戰爭及美國聯準會激烈升息，2022年繳出2.43%的經濟成長率；今年2月CPI年增率2.43%，相較全球主要國家，物價相對穩定；今年1月失業率僅3.50%，創下22年以來最低記錄。

除政經情勢穩健，臺灣企業因應美中貿易戰衝擊，及早建立更多元、更彈性的全球供應鏈，上市公司2022年營收合計達1.31兆美元，年增5.34%，且預估股息殖利率接近5%，在全球居前段班。

因此吸引今年來外資積極加碼臺股，截至目前為淨買超約47億美元，持股比重近四成，成交量亦超過三成，顯見外國投資人多為長期持有。

近期市場重要發展部分，證交所積極結合證券市場參與者力量共同打造ESG生態系，包括建構ESG平台、辦理ESG評鑑、協助企業碳盤查、發行多元化ESG商品等。

為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力企業進入資本市場籌資，證交所力推創新板，鎖定具有發展潛力的數位科技、生技醫療及乾淨能源等產業的公司，提供具有潛力的臺灣優質企業的投資機會。

延續創新板鼓勵新經濟產業進入資本市場精神，證交所規劃調整上市公司產業分類，新增數位雲端、運動休閒、綠能環保及居家生活等新產業類別，發揮群聚效應，達到聚焦效果，締造企業、投資人、資本巿場多贏局面。

綜觀這次新加坡機構投資人意見，對於增加對臺股投資有相對積極的態度，除肯定臺灣具有完整且高度發展的產業鏈及充沛人才資源，經濟實力穩健外，並看好重視臺灣半導體等顯著領先優勢的高科技產業，受惠科技產業復甦，相對於其他亞洲國家，外資評估可能還有一定的提升空間；對於這次介紹之台灣創新板及生技醫療、新能源、綠色科技等具有成長動能之新經濟產業公司表示支持與肯定，亦表達投資意願。

投資人同時非常重視ESG，對於臺灣證交所領先亞洲其他國家，整合市場參與者力量共同建構ESG生態系，提升台灣資本市場的價值與接軌國際對ESG投資重視之作法表示高度的贊同與肯定，並樂見證交所將於今年7月推出的一站式ESG服務平台，包含ESG市場快訊、ESG資料庫、及ESG商品資訊等，使投資人迅速瞭解臺灣ESG發展。

證交所與國際重要機構投資人會談，重要外資分享國際證券交易及結算實務，探討國際新商品運作方式。此外，由於新加坡REITs起步較早，市場蓬勃發展，其中有重要投資人表達強烈意願，希望未來有機會參與臺灣REITs商品之發行與交易，強化與證交所在REITs商品之合作。這次會談不僅增加機構投資人對臺股投資之積極態度，且有助於機構投資人與證交所共同合作打國際盃、提升國際合作意願。

展望未來，證交所將持續向國際市場重要投資人及參與者，傳達臺灣市場的投資利基，並廣納對臺灣市場發展意見，促使臺灣資本市場與國際接軌。