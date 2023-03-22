南韓企財會通過擴大減稅　加強半導體產業國際競爭力

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓國會企劃財政委員會於22日全體通過晶片法（K-Chips法）修正案，並將於30日提交至國會全體會議，該修正案旨在培養南韓半導體產業，擴大減稅，半導體業界和財經界對此都表示非常看好。

根據修訂案，若南韓企業對半導體等「國家戰略產業」進行設備投資，大企業及中堅企業的稅額減免率將從現行的8%提高至15%，中小企業則將從16%提高至25%。另外，若今年所投資的金額與前三年平均的投資金額相比有所增加，還可再額外獲10%減稅。

對於晶片法修正案通過企劃財政委員會，南韓業界皆表示看好。韓聯社報導提到，美國日前公佈，在美晶片業者可申請25%投資抵減稅額，台灣今年也通過了台版晶片法，半導體研發費用可抵25%之營業稅，南韓業界相關人士說道，若南韓晶片法可盡快通過，那麼南韓的半導體企業與其他國外企業在競爭力方面才可站在同個起跑線上。

南韓中堅企業聯合會表示，南韓晶片法修訂案對於強化南韓本國全球半導體競爭力是必要的法律基礎，具有重大意義。他們也說道，中堅企業佔了2021半導體銷售額的22%，若半導體投資稅額減免可上調至15%，是為了穩定半導體產業競爭力所做的長期布局，非常值得期待。