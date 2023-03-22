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若被徵召參加2024總統選舉•是否願承擔？侯友宜:「為國為民初心不變」

媒體22日詢問他是否加入國民黨中央提名委員會時，侯友宜說，尊重黨主席朱立倫的安排。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/22 17:08
(圖/侯友宜臉書3/11檔案照片)

(圖/侯友宜臉書3/11檔案照片)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席朱立倫表示，國民黨總統人選決定採徵召方式。媒體今天(22日) 詢問新北市長侯友宜，若國民黨徵召他來選2024年總統，是否願意義無反顧承擔，他表示，為國家人民做事的初心不變，本來就該盡力貢獻；每人都能找到方向，挑起重任全力以赴。

侯友宜22日上午主持完市政會議後接受聯訪，媒體詢問他是否加入國民黨中央提名委員會。

侯友宜說，尊重黨主席朱立倫的安排，對於國民黨中央提名委員會，各縣市首長們，只要黨有需要，大家都義無反顧，全力團結一起，面對外界的挑戰，做出最大的力量。

媒體詢問，國民黨彰化縣黨部新任主委謝衣鳳21日布達致詞時強調，國民黨最強的母雞是侯友宜，她在這樣的基礎下，選擇站出來與大家共同團結；侯友宜如何看中國國民黨在2024總統選舉的布局。

侯友宜說，相信每個人站在自己的工作崗位上，會以團隊為重，攜手合作，且要有清楚目標，對國家與人民做出最大貢獻，讓國家長足進步。

媒體續問，謝衣鳳說，把對的人放在關鍵的位置上，每個人都有機會變成英雄；侯友宜自認把自己放在那個位置比較適合。

侯友宜說，每個人都有自己的位置，擺對位置相互惕勵攜手並肩作戰，才能適才適所。相信每人都能找到自己的方向，並挑起重責大任，全力以赴。

媒體問，如果國民黨徵召他參選2024年總統選舉，是否會義無反顧的承擔。他說，從事公職40餘年來，人生都只有一個目標，長期為國家人民做事，永遠保持不變初心，只要願意為國家人民盡最大貢獻與奉獻，本來就是每個人該做的事情。

至於對台中市長盧秀燕等人的評價，侯友宜說，盧秀燕是傑出的女性首長，無論是台北市、新北市、台中市都會彼此合作，不僅盧秀燕，各縣市首長都表現亮眼，大家通力合作讓台灣好，才是重要方向。

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