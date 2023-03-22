民進黨定4/12公告賴清德為總統參選人　朱立倫: 國民黨總統人選決定採徵召方式

更新時間: 2023-03-22 16:49

首次發稿: 2023-03-22 15:51

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨總統初選僅黨主席賴清德1人登記，民進黨中執會今天（22日) 通過參選人資格審查，並同意同額競選停辦民意調查作業；民進黨將於4月12日正式公告總統提名名單。

至於國民黨2024總統提名方式，引發外界關注，黨主席朱立倫今天(22日) 說，已徵詢各縣市長、立法院黨團成員，以及諸多黨內先進，大家共同的意見就是要採取徵召的方式，團結勝選、避免爭議，今天也會報請中常會共同決議。

民進黨今召開中執會，由代理主席、民進黨立法院黨團總召柯建銘主持。會後發布的新聞稿表示，中執會通過審查2024年第16任總統提名初選登記參選人資格，並同意同額競選停辦民意調查作業。根據民進黨先前公布的選務日程，中執會訂於4月12日公告總統初選提名名單。

另外，民進黨中執委趙天麟接受媒體訪問表示，賴清德利益迴避、請假未出席中執會，今天中執會會中，各派系不到10分鐘就一起通過賴清德資格審查。

中央社引述國民黨主席朱立倫今天指出，總統大選一定要團結一切可以團結的力量，黨有責任幫主要參選人排除障礙，爭取更多支持，必須要團結所有藍軍力量，同時要爭取所有非綠的朋友一同打拚；爭取更多力量，才可能為台灣未來的和平與安定，為民眾的好日子來團結勝選，大家一起加油、一起努力。

民進黨總統人選確定將由兼任黨主席的副總統賴清德角逐，國民黨則以新北市長侯友宜呼聲最高，鴻海創辦人郭台銘則表態有意重返國民黨爭取提名，其他人選包括中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中。

國民黨近日啟動黨內立委、總統提名的相關作業程序，對於如何產生總統參選人，黨中央近日陸續拜會藍營縣市首長、立委、以及黨內重要意見領袖。朱立倫今天下午在中常會上表示，大家共同的意見就是要採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議，今天也會報請常會共同決議。



朱立倫也說，針對2024立委選舉，中常會將通過成立中央提名委員會，由他負責召集，成員包括3位副主席、秘書長、立法院黨團總召，以及各在地執政的縣市長，未來一起參與提名，共同全力輔選，國民黨要靠團隊一起來努力。

朱立倫說，立委選舉的部分，第一階段將在4月22日完成，第二階段要在5月20日完成，第三階段則要在6月18日完成；對於艱困選區，要號召更多勇敢的藍軍心勇士來承擔、參選。

台灣國民黨總統人選決定採徵召方式 朱立倫：黨有責任幫忙排除障礙