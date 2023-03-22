強化受威脅稀有植物保育行動　台灣與歐美亞建立國際植物園網絡

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農業委員會林業試驗所於3月21-22日，在台北植物園召開「植物方舟：2023台灣植物園保育行動」國際研討會，吸引來自歐、美、亞三洲多座國家重要植物園園長與代表齊聚一堂，共同研商國際面對全球氣候變遷下，受威脅稀有植物保育策略，與「遷地保育」結合各種展示手法的可能。

農委會副主任委員陳駿季表示，台灣座擁豐富多樣動植物資源，根據林試所調查全島有超過5,000種原生植物，其中超過900種屬於受威脅的物種，有賴推動各種保育措施以保存這些珍稀物種，而台北植物園正扮演了最重要的關鍵角色。今天的研討會吸引來自國內外上百位、關注植物保育的朋友們共同參與，他們將藉著這樣的機會，吸取國際伙伴的植物保育與教育推廣珍貴經驗，同時也將植物園方舟計畫的執行成果向外界說明。

聯合國生物多樣性公約曾訂定目標，在西元2020年前全球受威脅植物須有75%以上完成「遷地保育」（ex situ conservation），人類的未來才能綿延永續，因而「遷地保育」是一項緊急迫切的國際共識。

有鑒於此，林試所自2019年起推動「國家植物園方舟計畫」並致力於台灣受威脅植物的遷地保育工作，利用分布台灣北、中、南、東各地不同氣候條件的6座植物園區作為保種基地，並結合林務局、特生中心、大專院校及社區部落的共同協助，迄今已經成功將我國受威脅植物的保種率由22%大幅提升至65%以上，非常接近聯合國生物多樣性公約設定的國際目標。

林試所表示，「植物方舟：2023台灣植物園保育行動」邀請到跨歐、美、亞三洲的重要國家植物園園長及代表，包含美國康乃爾大學植物園的Christopher Dunn博士、新加坡植物園高級署長陳培育博士、泰國皇后植物園的Piyakaset Suksathan博士、捷克布拉格植物園的Bohumil Černý博士與Rybka Vlastik博士，這些專家在植物分類、物種繁育、民族植物研究利用、傳統文化保存、自然教育與植物園規劃營造等領域都有極高的成就。

美國康乃爾大學植物園的園長Christopher Dunn博士演講時特別強調民族植物學與在地保育行動的連結，他指出，當研究人員走入部落社區進行物種調查及保育作為的同時，也會關注到全球各地文化和語言面臨滅絕的危機，同時也導致民族植物學的傳統生態知識逐漸流失的問題，文化和植物息息相關，教育是人與植物的重要連結。

泰國北部清邁皇后植物園發展部主任Piyakaset Suksathan博士，本身也是泰國鳳仙花科、菊科、梅花草科和薑科分類專家，他與大家分享泰國植物多樣性及植物園展示手法。泰國北部及東北地區存在大理石、砂岩或石灰岩材質的獨特岩盤，其間孕育了大量珍稀動植物，近年來遭遇森林大火、入侵種、非法土地利用等棲地流失威脅。為保存這些珍稀植物，皇后植物園與其下所屬4座姐妹園針對濕地、低海拔沙地、高山及歷史文化有關的不同類群進行遷地保育及教育，至今已保存3,000種植物與品系，其中約15％為珍稀物種。

新加坡植物園高級署長陳培育博士則介紹了新加坡植物園作為生物多樣性保育的角色，透過全方面調查、保育生態學研究及棲地個體保育與遷地保存等作為，能提供這座土地利用持續成長城市國家，積極且有效的綠化成就；植物園至今能有超過258科、10,500屬、84,500種的巨量活植物收集，其中包含800種瀕絕分類群。此外，2019年新加坡植物園更打造可貯存25,000物種的種子庫。

捷克布拉格植物園園長Rybka Vlastik博士在演講時提及其植物園目前保存國外5種野外滅絕的物種，包含原生非洲的盧安達睡蓮在內，而國內則有86種野外滅絕的物種、471種極度瀕絕、357種瀕絕與356易危物種，這些受威脅的植物接近全國物種的一半，而這些物種的救援則有賴於棲地保護及成熟的微體繁殖技術。

為了讓參與這次國際研討會的來賓，能對國家植物園方舟計畫關注焦點物種有更多的認識，台北植物園自3月17日起展示「植物園方舟計畫設計展X鄭培哲工作室」，林試所研究人員與鄭培哲工作室持續2年的討論互動及對談後，從受脅植物名單中，挑選出代表各縣市的焦點植物繪製插圖，設計作為方舟計畫植物保育教育推廣之用，期待大家能更認識這些受脅植物的處境，一起為植物保種努力。

台北植物園方舟溫室群，未來將展示國家植物園方舟計畫典藏遷地保育的珍稀物種，發揮保育教育核心價值。（圖為溫室群內遷地保育台灣特有種稀有植物-坪林秋海棠開花畫面，由林試所提供)

為了讓與會來賓及大眾能對國家植物園方舟計畫關注焦點物種有更多的認識，台北植物園3月17日起展示「植物園方舟計畫設計展X鄭培哲工作室」。（圖片由林試所提供)