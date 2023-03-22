游錫堃編著《台灣民主蘭城尋蹤》　盼藉由新書帶動在地民主探尋

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年是「臺灣議會期成同盟會」(簡稱「臺議盟」)成立暨「治警事件」100週年，身為《臺灣民主蘭城尋蹤》編著者、立法院長游錫堃今(22)日於臉書表示，此書雖然著眼於宜蘭，但他始終認為，民主聖地並不屬於哪個地方，因此希望藉由此書帶動臺灣各地對於在地民主的探尋。

立法院長游錫堃表示，遙想1923年，臺灣民主先賢石煥長和蔣渭水在日本殖民政府的壓力下，勇敢籌組「臺議盟」，可視為臺灣民主運動的「先驅者」，他倆與其後的「傳承者」蔣渭川、郭雨新，更被後人譽為「蘭城民主四傑」。

游錫堃指出，臺灣民主，百年追求。今日臺灣被國際譽為民主典範，是諸多先賢、前輩歷經百年努力，用血淚換來的。從1923年至1986年的63年間，台灣眾多先賢以犧牲自由與生命作代價，歷經6次重大政治結社(組黨)運動，才造就如今的成果。

游錫堃始終相信，民主政治就是議會政治，也是政黨政治，而每次的政治結社(組黨)都是臺灣人民對於民主實現的嘗試。他說，這些為臺灣民主做出傑出貢獻的先賢，有不少人出身當時地處偏遠、人口稀少的宜蘭舊城。小小的宜蘭舊城如何孕育出許多重要民主人才，令人好奇！

游錫堃說，身處國會，了解並推廣臺灣百年來的議會民主發展本為份內之事。但在溯源過程中，驀然發現宜蘭舊城民主先賢匯集，其貢獻對臺灣議會與民主運動具有重要意義，於是利用公餘時間編著了《臺灣民主蘭城尋蹤》。該書收錄了他的觀點及楊晉平老師、黃文瀚老師的研究成果，並委由「財團法人仰山文教基金會」出版，收益全作公益使用。

最後，游錫堃表示，他始終認為，民主聖地並不屬於哪個地方，而是只要人們為了自由民主的理想奮鬥著，那裡就是民主的聖地，希望藉由本書帶動臺灣各地對於在地民主的探尋，找回臺灣人民百年來對民主的嚮往與堅持，一同守護臺灣得來不易的自由與民主。