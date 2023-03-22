中國俄國報團取暖 聯合聲明重經濟能源合作 分析：中國表態不受西方支配

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中國國家主席習近平訪問莫斯科，於當地時間21日與俄羅斯總統普丁會談後，簽署一份新的中俄「聯合聲明」，視彼此為優先合作夥伴，加深經濟及能源合作，外媒解讀，兩國意圖藉此免於西方制裁以及入侵烏克蘭帶來的後果。

中國官媒新華社報導，中俄所簽署的聯合聲明全稱為「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

烏克蘭問題避重就輕

兩國至今避稱「烏克蘭戰爭」，迴避俄國侵略事實，僅以「烏克蘭危機」指稱，聲明表示俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決「烏克蘭危機」發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件中闡述的建設性主張。

聲明指出，解決「烏克蘭危機」必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，「拱火澆油」。雙方強調，「負責任的對話」是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

然而，日本首相岸田文雄突襲訪問烏克蘭首都基輔，加深了因俄國入侵烏克蘭所造成的地緣政治斷層。日本在戰爭問題上劃清界線，並與其他G7國家統一陣線，制裁俄國，援助烏克蘭。

因應西方制裁 兩國加深經濟、能源合作

紐約時報報導，中俄在聲明中視彼此為優先合作夥伴，並宣布建立持久的經濟夥伴關係，俄國將向中國提供更多能源，中國公司也將前往俄國投資，這表明中國將繼續與俄國正常做生意，且莫斯科與北京至少在經濟上正聯手圍堵美國及歐洲的任何制裁措施。

俄國的經濟因西方嚴厲制裁陷入孤立困境，嚴重依賴中國來彌補失去的業務訂單及獲利。卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，普丁與中國經濟聯手是一個明顯的跡象，即北京正在獲得對俄羅斯的影響力。

加布耶夫談起習近平訪俄國，表示這是一個對俄國表態站在一起的聲明，也是對西方以及「全球南方」國家示意，中國是個不會被支配的國家，西方試圖阻止孤立俄國，對中國不起作用。

白宮怎麼看？

白宮對中俄新的聯合聲明進行尖銳的反駁，指責中國鸚鵡學舌，並表示如果北京真的想促進和平，應當要做更多。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）對媒體表示，「如國中國想要在這場衝突中發揮建設性作用，應當迫使俄國將軍隊撤出烏克蘭。」與此同時，美方也讚揚岸田的秘密基輔行，為烏克蘭提供約5億美元的援助。