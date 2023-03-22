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世界自行車日首度移師台中舉辦　將結合自行車嘉年華推廣在地產業

2018年聯合國訂定每年6月3日為「世界自行車日」，觀旅局長陳美秀表示，台中為國際知名自行車產地，且自行車旅遊資源完善，休閒型自行車道沿途景觀清幽、服務設施完善，加上氣候宜人，是觀光熱門景點。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/22 10:32
花樑鋼橋。(照片由台中市政府觀光旅遊局提供)

花樑鋼橋。(照片由台中市政府觀光旅遊局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台中市政府觀光旅遊局今(22)日宣布好消息，該市成功爭取第3屆「世界自行車日」首度移師台中舉辦，騎乘活動將於6月3日登場，以東勢客家文化園區為起點，體驗東后豐鐵馬道，沿線經過百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場等，終點將在后里馬場舉行「自行車嘉年華」。

觀旅局長陳美秀表示，台中為國際知名自行車產地，且自行車旅遊資源完善，休閒型自行車道沿途景觀清幽、服務設施完善，加上氣候宜人，是觀光熱門景點。交通部觀光局過往於東北角管理處、北海岸及觀音山管理處舉辦「世界自行車日」，今年首度移師台中，台中榮幸成為第一個共同合作舉辦的地方政府，將結合「自行車嘉年華」辦理系列帶狀活動，讓民眾深入體驗多元自行車道與周邊風光，並邀集美食、觀光工廠等組成市集，推廣在地產業。

2018年聯合國訂定每年6月3日為「世界自行車日」，觀旅局補充，遊客在台中騎乘自行車可來趟低碳、綠色旅遊，山線推薦潭雅神自行車道，充滿特色的S彎道、波浪道是許多攝影人士熱愛的拍照地點，還可順遊自行車探索文化館、寶熊漁樂碼頭、原民文化館等；海線則可沿著濱海自行車道，享受海風吹拂，或到訪希臘風格的麗水漁港及高美濕地欣賞夕陽，共同響應世界自行車日的精神「綠色、永續、低碳」。

世界自行車日首度移師台中舉辦　將結合自行車嘉年華推廣在地產業

0蛋月台。(照片由台中市政府觀光旅遊局)
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