前進吉隆坡旅展！阿里山六大主題遊程迎馬來西亞遊客　體驗台灣自然生態與原住民文化

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局阿里山國家風景區管理處日前赴馬來西亞參加 2023 年吉隆坡 MATTA 春季觀光推廣旅展及檳城推廣會，秀出台灣阿里山獨特的「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」6大主題旅遊行程，同時推出自然、經典兩大主題電子套票。

阿里山管理處21日透過新聞稿表示，至馬來西亞參加2023 年吉隆坡 MATTA 春季觀光推廣旅展及檳城推廣會（2023 年 3 月 16 日至 2023年 3 月 22 日）即將圓滿落幕，連續 7 日讓馬來西亞遊客認識台灣美麗的阿里山國家風景區，秀出台灣阿里山獨特的「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」6大主題旅遊行程，還能享受到優惠的遊程。

這次旅展及推廣會阿里山管理處推出自然、經典兩大主題電子套票，並為海外遊客打造交通套票、在地美食、經典景點等遊程，透過點到點的服務，提供完整的阿里山旅遊方案，阿里山管理處希望，讓遊客輕鬆選擇符合自己喜好的旅遊路線，或透過「阿里山EASY GO」電子商務平台，讓遊客能輕鬆掌握觀光資訊，直接在網站上預訂電子票券，成為阿里山潛在的遊客，實質達到本地推廣觀光的效益；馬來西亞旅展七天期間(3/14-3/20)流量相較於上周(3/7- 3/13) 成長了約31.58%。

阿里山管理處主推的電子套票有5大類，包括自然生態、觀光景點、交通遊程、美食體驗、以及文化古蹟。其中，自然生態和觀光景點的套票讓遊客能夠一窺森林秘境，享受大地的恩賜，例如阿里山國家森林遊樂區、達娜伊谷自然生態園區等，登上最熱門的太平雲梯，享受一望無際的壯闊山海。除了必遊的自然之旅外，美食體驗方案也讓遊客能夠品嚐在地特色美食，如奮起湖便當、冬瓜妹古早味冬瓜茶等，深刻體驗阿里山的美食文化，還有不能錯過的鄒族部落巡禮，讓遊客深入了解台灣原住民文化，認識最美的阿里山故事。

阿里山管理處洪維新處長表示，「阿里山EASY GO」提供4國語言中、英日、韓方便國外遊客上網查詢，網站上的電子套票不僅提供優惠價格，也讓遊客能夠透過線上旅遊發現阿里山的驚奇。阿里山管理處代表台灣的旅遊業者將以親切熱情的態度和豐富多元的旅遊產品，迎接馬來西亞遊客的到來，期待透過這次旅展及推廣會與東南亞國家建立更緊密的觀光合作，提升阿里山觀光產業的國際競爭力。

阿里山小火車及茶園風光於2023 年吉隆坡 MATTA 春季觀光推廣旅展現場亮相。（照片由阿里山管理處提供）

2023 年吉隆坡 MATTA 春季觀光推廣旅展現場。（照片由阿里山管理處提供）