最新!【WBC世界棒球經典賽】9局決戰結束　日本３：2打敗美國拿下冠軍!

更新時間:2023-03-22 11:41

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)九局結束, 日本以3:2擊敗美國,粉碎美國二連霸美夢,相隔14年拿下經典賽冠軍!

大谷翔平今天在世界棒球經典賽冠軍戰展現「二刀流」,不僅先發打第三棒,9局更登板關門對楚奧特(Mike Trout)投出再見三振,加上村上宗隆、岡本和真兩支全壘打,日本隊最終以3:2擊敗衛冕軍美國隊,繼2009年後再次奪冠,也是隊史第三冠。

Trout vs Ohtani lived up to the HYPE! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Z8aZAjpDRg