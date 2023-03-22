最新!【WBC世界棒球經典賽】9局決戰結束　日本３：2打敗美國拿下冠軍!

更新時間：2023-03-22 11:41

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）九局結束, 日本以3：2擊敗美國，粉碎美國二連霸美夢，相隔14年拿下經典賽冠軍!

大谷翔平今天在世界棒球經典賽冠軍戰展現「二刀流」，不僅先發打第三棒，9局更登板關門對楚奧特（Mike Trout）投出再見三振，加上村上宗隆、岡本和真兩支全壘打，日本隊最終以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。

Trout vs Ohtani lived up to the HYPE! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Z8aZAjpDRg — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023

日本今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰僅領先1分的情況下，在9局上半推出王牌大谷翔平登板救援，他以再見三振完成關門任務，日本最終3比2擊敗美國，拿下隊史在經典賽的第3冠。

曾在經典賽拿過冠軍的日本、美國，今天在第5屆賽事的冠軍戰交手。



美國靠特納（Trea Turner）的陽春砲在2局上先馳得點，日本在下半局就先靠村上宗隆的陽春彈扳平，隨後又拿下超前分，取得2比1領先。



4局下岡本和真揮出陽春全壘打，讓日本3比1擴大領先，但舒瓦伯（Kyle Schwarber）在8上回敬一發陽春彈，將雙方分差縮小到剩下1分。



在僅剩1分領先的情況下，日本9上推上大谷翔平後援，完成救援工作。



根據中央社，日本小組賽4戰全勝，以B組龍頭之姿輕鬆晉級8強淘汰賽。



8強戰日本以9比3擊敗義大利，輕鬆進到4強；但對墨西哥一役，日本先發投手佐佐木朗希遭3分砲狙擊而一路落後，9下在大谷翔平的帶動，及村上宗隆揮出再見安打的情況下，驚險闖進冠軍戰。



日本2006年拿下首屆經典賽冠軍，2009年完成2連霸，接下來兩屆都獲季軍，今天再度奪冠，在至今5屆經典賽中，拿下傲人的3座冠軍。

【WBC世界棒球經典賽】9局決戰結束 日本３：2打敗美國拿下冠軍!

第八局

8局上，日本換上強投達比修有，艾倫納多擊出中外野高飛球遭接殺，舒瓦伯擊出右外野陽春砲，美國隊追加1分，仍以2：3落後日本。

雙方兩分差距僵持到8局下半，美國的舒瓦伯在1出局的情況下面對達比修有，球數1好2壞的情況下，他連揮6個界外球後，把握機會將球轟成中右外野方向全壘打。



靠著這支陽春砲，美國將落後縮小到剩下1分的差距。美國球迷相當振奮, 紛紛在推特上大讚舒瓦伯!

美國在上屆2017年經典賽奪冠，這次尋求衛冕，但今天面對日本顯然陷入苦戰。

更新時間：2023-03-22 10:04

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）最新消息: 日本隊滿壘未得分 6局結束日本仍以3：1領先美國, 第七局仍是3:1 , 日本領先的局面。

Kazuma Okamoto extends Team Japan's lead to 3-1! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/z0bjgPAFGz — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023

首次發稿: 2023-03-22 09:58

前5局結束 日本兩轟超前３：１領先美國

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰當地時間２１日（台灣時間２２日上午），也就是現在，正在美國邁阿密熱烈激戰中。

日本、美國這兩支曾在經典賽奪冠的球隊，台灣時間今天在美國邁阿密第5屆經典賽的冠軍戰正面交鋒，美國2上靠特納（Trea Turner）的陽春彈先馳得點，但日本2下立刻靠村上宗隆的全壘打扳平。

日本隊靠著村上宗隆、岡本和真分別在2下、4下敲出陽春全壘打，前5局打完以3比1領先衛冕軍美國隊。

日本2下再添1分，以2比1超前後，4下岡本和真再揮出陽春砲，讓球隊以3:1 領先擴大到兩分。



第5局兩隊都沒再添分數，5局打完日本以2分之差保持領先。



日本在頭兩屆經典賽締造2連霸，美國則是在上屆2017年的經典賽奪冠。

WBC經典賽冠軍戰 4局下半 日本3:1擴大領先美國

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）岡本和真今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰的4局下半，以右外野方向的陽春全壘打狙擊美國，日本隊在前4局打完後，將領先擴大到3比1。



日本、美國在經典賽冠軍戰你來我往，美國2上靠特納（Trea Turner）的陽春砲先馳得點，但日本2下隨即靠村上宗隆的特大號陽春彈扳平，滿壘情況下再靠內野滾地球進帳超前分，在2局打完以2比1超前。



日本4下首名打者岡本和真在1壞球的情況下，將一記86.3英里的滑球擊成一發陽春彈，讓日本4局結束後，將領先擴大到兩分。



根據中央社，日本2006年拿下首屆經典賽冠軍，2009年完成2連霸，接下來兩屆都獲季軍，這次要挑戰隊史在經典賽的第3冠。