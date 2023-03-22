蔡總統授勳白宮前國安顧問　歐布萊恩：美國與台灣站在一起

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文昨(21日) 頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩「特種大綬景星勳章」，表彰他對台美關係的貢獻。蔡總統說，歐布萊恩過去領導美國國安會成功推動美國閣員訪台、六項保證解密及深化台美經貿，為提升台美關係創下重要里程碑。

蔡總統21日在總統府接見歐布萊恩（Robert O'Brien）所率訪團，她致詞提到，與會者都是台灣多年好友，在不同職位關注台灣議題，感謝訪賓展現美國跨黨派對台灣的支持。

蔡總統說，歐布萊恩過去領導國安會成功推動美國閣員訪台、六項保證解密、深化台美經貿合作等政策，為提升台美關係創下重要里程碑；她透過頒贈特種大綬景星勳章表彰歐布萊恩對台美關係貢獻，並代表台灣人民表達最誠摯感謝。

歐布萊恩目前是華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）主席，蔡總統說，GTI是華府第一個、也是唯一一個以台美研究為重心的智庫，這次GTI召集美台政策工作小組訪台，展現出台美交流上扮演重要角色。

蔡總統說，近年來台灣與美國交流越來越密切，雙方除了積極推動台美21世紀貿易倡議，也持續透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、貿易及投資架構協定（TIFA）等多重機制，為台美經貿關係，創造更多利基，一起努力促進印太的繁榮發展。

蔡總統感謝美國對台灣安全議題的關注，面對威權主義擴張，民主夥伴應該更團結，攜手捍衛區域和平穩定。她說，歐布萊恩常引用美國前總統雷根名言「和平靠實力」，這句話台灣深有同感。

她說，這幾年台灣除提升國防預算、強化不對稱作戰能力，也成立全動署，整合後備及全民防衛，並透過跨部會的力量，對抗假訊息及複合戰。

蔡總統表示，台灣從明年開始恢復一年期義務役，強化自我防衛實力，展現捍衛民主決心，台灣所做努力就是落實「和平靠國防、國防靠全民」；她期待，台灣和美國，無論在安全合作或經貿交流，都能持續深化夥伴關係。

歐布萊恩說，非常不樂意看到台灣受到威權政體的攻擊，他可以保證，美國會與台灣團結站在一起。

圖/總統府

歐布萊恩則提到，這次訪團成員包括前大使、軍官和各領域專家，此行來台灣吸收不同意見經驗，今年夏天將發布一份報告，探討台灣與美國如何深化已經很穩固的雙邊關係。

歐布萊恩表示，台美關係強健且歷史悠久，從近代開羅會議時就開始；美國國安單位非常注重台美關係，也致力推動自由開放的印太區域。

歐布萊恩說，美國已經通過一個180億美元對台軍售計畫，其中包括魚叉飛彈和刺針飛彈等軍備，他希望現在就可以交付這些武器，不需要再等待。

他說，台灣是很好的民主、法治和自由的典範，但極權和威權政體不重視自由等價值，美國非常不樂意看到台灣受到威權政體攻擊，也會為台灣禱告不要發生這樣的事情。

歐布萊恩表示，他可以保證，美國會與台灣團結站在一起。前美國總統川普有同樣立場，美國總統拜登更四度公開聲明，假如台灣遭受攻擊，美國一定會協防台灣。歐布萊恩說，這樣的承諾對他意義深重，因為他的2個女兒都在美國從軍，這個承諾對所有美國家庭來說也是意義深遠。

根據中央社，歐布萊恩澄清，美國並沒有任何意圖要改變台灣現狀，無論是川普或拜登，都沒有這樣的意願。

他表示，美國和美國的盟友都不願意讓世界回到幾個世紀以前，當時，強大國家可以為了國家榮耀、擴張領土、經濟利益等因素，任意侵略較小的國家。

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歐布萊恩舉例，像是海珊在伊拉克、阿根廷發動福克蘭群島戰爭、俄羅斯侵略烏克蘭等，前面兩個政權下場都不好，他相信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的下場也不會太好。

歐布萊恩進一步表示，俄羅斯對周邊鄰國而言，是越來越大的威脅，他希望中國與俄羅斯能重新思考過去的政策。

歐布萊恩說，烏克蘭人民在俄烏戰爭中展現極大勇氣和保家衛國決心，他相信台灣若面臨同樣處境，也會做同樣的事情。要清楚告訴敵人，不會犧牲自由、原則和價值交換和平，會透過實力守護和平。

另外，歐布萊恩特別向蔡總統與外交部長吳釗燮致謝，他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛開始時，美國非常缺乏口罩和個人防護衣，當時醫療設備主要提供給醫療機構，白宮員工沒有，台灣捐贈一批防護衣和口罩，讓他們安全無虞繼續工作，第一家庭也使用台灣製的口罩。

事實上在此之前，副總統賴清德20日就接見了秘密抵台訪問的美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩，賴清德表示，政府團隊會站穩蔡總統的4個堅持，全力拚經濟、護民主、強國防、保和平，期盼台灣持續獲得美國與國際社會支持，以完成新時代的使命。

總統府20日晚間發布新聞稿表示，副總統賴清德20日中午接見全球台灣研究中心（GTI）訪問團，賴副總統致詞時，首先歡迎全球台灣研究中心美台關係工作小組主席歐布萊恩（Robert O'Brien）大使伉儷率團來台訪問，並感謝訪團在兩岸紛擾之際，用行動表達對台灣的支持。

副總統表示，台灣經歷過專制獨裁的年代，所幸在台灣社會凝聚的力量下，逐一打破黨禁、報禁與廢除刑法100條等，爭取言論自由，也推動國會全面改選及總統直選，帶動民主進步與國家發展。民主化的過程中，台灣人民前仆後繼，勇敢爭取民主自由，也感謝美國在背後的支持。

賴副總統說，台灣人過去為民主打拚，未來則要守護主權。政府團隊會站穩蔡總統的4個堅持，全力拚經濟、護民主、強國防、保和平，期盼台灣持續獲得美國與國際社會的支持，以完成新時代的使命。

歐布萊恩致詞時表示，1986年的台灣和現在非常不同。過去數十年間，包含台灣在內的許多國家都發生巨大變化，但在民主轉型的案例中，很少像台灣一樣獲得如此成功的民主及繁榮的社會，台灣人民應該為此感到自豪。

歐布萊恩提到，這次來訪是為展現美國對台灣的友誼與支持。川普總統執政時，當時就以行動告訴全世界，美國支持台灣的民主、法治及繁榮。拜登總統也4度公開表態，若台灣遇到入侵，美國將會協防台灣。

歐布萊恩表示，GTI美台關係工作小組的目標，就是幫助政策決策者了解美台間重要且深厚的關係，並讓跨黨派人士都能了解。

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