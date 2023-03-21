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【睽違26年】德國教研部長訪問台灣 國科會主委吳政忠：科技合作雙贏互補

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣數位部長唐鳳今天(21日) 接見率團來訪的德國教研部長史塔克－瓦特辛格，雙方探討未來德台間數位合作的議題，就公益創新、全民資安意識等議題進行廣泛討論，期許未來能有更多的合作。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今天率團訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員。

數位部晚間透過新聞稿指出，史塔克－瓦特辛格在席間特別關切數位社會創新和數位民主國際交流等議題，數位部也分享台灣在「總統盃黑客松」、「公益創新‧徵案100」、「台灣襄助，無限未來」（Taiwan Can Help: Free the Future）國際數位合作等現況與發展，雙方進行深度討論交流。

唐鳳晚間並受邀於德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom, FNF）全球創新中心的開幕儀式，以預錄影片表達祝賀，分享台灣數位公民參與經驗，期望能透過全球創新中心，與民主夥伴共同確保數位韌性。史塔克－瓦特辛格也在拜會數位部後，於晚間親自出席開幕儀式。

唐鳳表示，隨著國際局勢起伏不定、數位威權崛起，民主制度迎來前所未有的挑戰。台灣很榮幸能夠在此時，歡迎弗里德里希諾曼自由基金會前來創立全球創新中心。期待台灣和FNF交流過往民主經驗，共謀創新未來。

唐鳳指出，台灣的民主與網際網路的發展密不可分，從1987年解除戒嚴到1996年首次總統直選大選的10年間，台灣的民主與個人電腦和全球資訊網一起成長。數位化重塑國界概念，釋放了全民參與的潛力，並展示了民主政府如何與世界各地的群眾智慧協作。

弗里德里希諾曼自由基金會FNF與全球近60個國家與公民社會的夥伴們共同推展促進民主自由，在台北成立的全球創新中心則以推動「數位轉型」和「為民主而創新」為業務主軸。

今天下午德國聯邦教育與研究部長史塔克－瓦特辛格到北市孔廟參觀。被問到中國是否強烈抗議她訪台，她未正面證實，但強調此行是「正常訪問」，重點是與台灣強化研究與創新領域交流。

德國教研部長史塔克－瓦特辛格（左2）21日前往孔廟參觀，不斷提問並拍照留念。中央社

當她參觀孔廟書法家現場揮毫贈送題字祈福卡活動時，被問到希望在祈福卡上寫什麼字，史塔克－瓦特辛格毫不猶豫地請書法家在卡片上用中文寫下「自由」2字。

史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今天抵台，下午在德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）陪同下參觀孔廟，廟方特別安排曾任中央社記者的龍瑞雲擔任德語解說員。

史塔克－瓦特辛格在參訪後接受媒體簡短提問，被問到中國是否抗議她訪台，她表示，此行目的專注於研究與創新面交流，這是一次很正常的訪問，德國需要來自全世界的夥伴，以共同應對全球性挑戰。

被問到德國如何應對爭議不斷的中國孔子學院，史塔克－瓦特辛格低調回應，孔子學院確實是中國向德國各大學提供的機制，但這不是她今天拜訪台灣孔廟的主題。

記者追問台灣是否可能取代中國在德國提供華語教學，史塔克－瓦特辛格說，她認為學習語言對雙方學生都很重要，因此她此行拜訪許多單位，討論能促成哪些台德間的語言交換計畫，語言對增進彼此了解很有幫助。

中央社引述史塔克－瓦特辛格表示，著名哲學家孔子的「有教無類」精神至今仍備受推崇，此次參訪孔廟行程讓她收穫良多，最驚艷的是孔廟建築處處有符號象徵意義，參觀時必須仔細「解讀」才能理解整個背景故事。

史塔克－瓦特辛格今天起到23日訪台，她此行是睽違26年後首度有德國部長級官員訪台。

德國在台協會指出，史塔克－瓦特辛格此行重點是半導體、綠氫、電池研究方面的交流，盼強化與台灣在半導體研究與專業人才的發展，加速拓展德國與歐洲的微晶片生態系。

德國在台協會指出，史塔克－瓦特辛格此行將會晤國科會主任委員吳政忠、教育部部長潘文忠及數位發展部部長唐鳳，也將拓展與台灣在華語研究與華語能力領域的合作，以強化德國獨立研究中國的能力。

今天稍早史塔克－瓦特辛格曾提到，台灣是備受敬重的合作夥伴，台德簽署科學及技術合作協議，不僅將在民主、開放、互惠基礎上，擴大半導體、氫能等合作，也要為兩國創造附加價值。

去年11月，國科會主委吳政忠赴柏林訪問時，力邀德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）來台。史塔克－瓦特辛格今天率團訪台，她上午赴國科會與吳政忠會談，並見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。

史塔克－瓦特辛格在致詞時表示，很高興能來到台北、再次見到吳政忠，思考如何促進台灣與德國之間的科研合作，也十分榮幸能成為時隔26年，首位率領專業政府部會訪問台灣的德國部長。

她指出，台灣擁有優秀研究機構、是備受推崇敬重的合作夥伴，感謝台灣國科會等各方，在她訪台期間和訪台之前的大力支持，使這次出訪得以成真。

史塔克－瓦特辛格表示，今年早些時候，已有一行20人的德方專家考察團來台，檢視雙方如何在科學議題上，找到新的合作之道，當時確立了兩國將在氫能研究上，加大合作力道。

她說，台德今天簽署科學及技術合作協議，雙方將開展、擴大科技合作，並以促進發展、創新和進步為目標，這也意味要為台德兩國創造附加價值。

史塔克－瓦特辛格指出，對她和德國教研部而言，促進與志同道合夥伴的合作，非常重要，這一協議代表台德在民主價值、透明、開放、互惠和科學自由的基礎上，加強合作。

「我們已經發現了許多可以合作的領域」，史塔克－瓦特辛格表示，包含半導體、氫能、高等教育專才交流等，相信台灣與德國攜手擘劃的創新思維，能為下一世代打造更強韌的未來。

除與吳政忠會晤，國科會指出，史塔克－瓦特辛格訪團一行14人，今天行程還包括參訪台灣大學，22日上午參訪南港高工西門子訓練中心後，史塔克－瓦特辛格將拜會教育部長潘文忠，就華語文教學、半導體學院議題交換意見，下午前往新竹參訪國研院台灣半導體研究中心後，隨即前往機場搭機返回德國。

睽違26年，德國教研部長史塔克－瓦特辛格今天訪台，上午拜會國科會主委吳政忠，見證雙方涉及AI、半導體內容的科學及技術合作協議簽署。吳政忠說，德方部長歷史性訪問，顯示台灣是值得信任夥伴，台德合作將迎來互補與雙贏效應。

史塔克－瓦特辛格上午赴國科會與吳政忠會晤 ，兩人在大廳握手合影後進行閉門會談，隨後一同見證由駐德代表謝志偉與德國在台協會處長許佑格（Jorg Polster）代表簽署的「台德科學及技術合作協議」（STA）。

吳政忠接受媒體聯訪時表示，這次合作協議涉及人工智慧（AI）、半導體領域，其中IC設計也是重點；德國擁有很強的汽車工業、氫能技術等基礎，台德合作將迎來雙贏；教育方面，很多德國年輕人想要學華語，因此「到台灣學中文」，也是這次德方著重的重點面向。

吳政忠去年11月赴柏林訪問時，力邀史塔克－瓦特辛格訪台，吳政忠坦言，沒想到對方會在4個月內排除困難來到台灣，這意味台灣在歐洲，尤其是德國，態勢已然不同。

他表示，德國發現台灣是民主自由、愛好人權、有價值以及值得信任的合作夥伴 ，台灣科技發展居世界領先地位，在德國看來，台德合作有「互補」機會，史塔克－瓦特辛格這次來台，可謂水到渠成，是台灣2300多萬人一起努力的成果。

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