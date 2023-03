【睽違26年】德國教研部長訪問台灣　國科會主委吳政忠：科技合作雙贏互補

延伸閱讀:美國前國安顧問歐布萊恩20日秘密抵台灣 將會晤蔡總統、拜訪多個部會

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣數位部長唐鳳今天(21日) 接見率團來訪的德國教研部長史塔克-瓦特辛格,雙方探討未來德台間數位合作的議題,就公益創新、全民資安意識等議題進行廣泛討論,期許未來能有更多的合作。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克-瓦特辛格(Bettina Stark-Watzinger)今天率團訪台,是26年來首位訪台的德國部長級官員。

數位部晚間透過新聞稿指出,史塔克-瓦特辛格在席間特別關切數位社會創新和數位民主國際交流等議題,數位部也分享台灣在「總統盃黑客松」、「公益創新‧徵案100」、「台灣襄助,無限未來」(Taiwan Can Help: Free the Future)國際數位合作等現況與發展,雙方進行深度討論交流。

唐鳳晚間並受邀於德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」(Friedrich Naumann Foundation for Freedom, FNF)全球創新中心的開幕儀式,以預錄影片表達祝賀,分享台灣數位公民參與經驗,期望能透過全球創新中心,與民主夥伴共同確保數位韌性。史塔克-瓦特辛格也在拜會數位部後,於晚間親自出席開幕儀式。

唐鳳表示,隨著國際局勢起伏不定、數位威權崛起,民主制度迎來前所未有的挑戰。台灣很榮幸能夠在此時,歡迎弗里德里希諾曼自由基金會前來創立全球創新中心。期待台灣和FNF交流過往民主經驗,共謀創新未來。

唐鳳指出,台灣的民主與網際網路的發展密不可分,從1987年解除戒嚴到1996年首次總統直選大選的10年間,台灣的民主與個人電腦和全球資訊網一起成長。數位化重塑國界概念,釋放了全民參與的潛力,並展示了民主政府如何與世界各地的群眾智慧協作。

弗里德里希諾曼自由基金會FNF與全球近60個國家與公民社會的夥伴們共同推展促進民主自由,在台北成立的全球創新中心則以推動「數位轉型」和「為民主而創新」為業務主軸。

今天下午德國聯邦教育與研究部長史塔克-瓦特辛格到北市孔廟參觀。被問到中國是否強烈抗議她訪台,她未正面證實,但強調此行是「正常訪問」,重點是與台灣強化研究與創新領域交流。

德國教研部長史塔克-瓦特辛格(左2)21日前往孔廟參觀,不斷提問並拍照留念。中央社

當她參觀孔廟書法家現場揮毫贈送題字祈福卡活動時,被問到希望在祈福卡上寫什麼字,史塔克-瓦特辛格毫不猶豫地請書法家在卡片上用中文寫下「自由」2字。

史塔克-瓦特辛格(Bettina Stark-Watzinger)今天抵台,下午在德國在台協會處長許佑格(Jörg Polster)陪同下參觀孔廟,廟方特別安排曾任中央社記者的龍瑞雲擔任德語解說員。

史塔克-瓦特辛格在參訪後接受媒體簡短提問,被問到中國是否抗議她訪台,她表示,此行目的專注於研究與創新面交流,這是一次很正常的訪問,德國需要來自全世界的夥伴,以共同應對全球性挑戰。

被問到德國如何應對爭議不斷的中國孔子學院,史塔克-瓦特辛格低調回應,孔子學院確實是中國向德國各大學提供的機制,但這不是她今天拜訪台灣孔廟的主題。

記者追問台灣是否可能取代中國在德國提供華語教學,史塔克-瓦特辛格說,她認為學習語言對雙方學生都很重要,因此她此行拜訪許多單位,討論能促成哪些台德間的語言交換計畫,語言對增進彼此了解很有幫助。

中央社引述史塔克-瓦特辛格表示,著名哲學家孔子的「有教無類」精神至今仍備受推崇,此次參訪孔廟行程讓她收穫良多,最驚艷的是孔廟建築處處有符號象徵意義,參觀時必須仔細「解讀」才能理解整個背景故事。

史塔克-瓦特辛格今天起到23日訪台,她此行是睽違26年後首度有德國部長級官員訪台。

德國在台協會指出,史塔克-瓦特辛格此行重點是半導體、綠氫、電池研究方面的交流,盼強化與台灣在半導體研究與專業人才的發展,加速拓展德國與歐洲的微晶片生態系。

德國在台協會指出,史塔克-瓦特辛格此行將會晤國科會主任委員吳政忠、教育部部長潘文忠及數位發展部部長唐鳳,也將拓展與台灣在華語研究與華語能力領域的合作,以強化德國獨立研究中國的能力。

今天稍早史塔克-瓦特辛格曾提到,台灣是備受敬重的合作夥伴,台德簽署科學及技術合作協議,不僅將在民主、開放、互惠基礎上,擴大半導體、氫能等合作,也要為兩國創造附加價值。

去年11月,國科會主委吳政忠赴柏林訪問時,力邀德國聯邦教育及研究部長史塔克-瓦特辛格(Bettina Stark-Watzinger)來台。史塔克-瓦特辛格今天率團訪台,她上午赴國科會與吳政忠會談,並見證「台德科學及技術合作協議」(STA)的簽署。

史塔克-瓦特辛格在致詞時表示,很高興能來到台北、再次見到吳政忠,思考如何促進台灣與德國之間的科研合作,也十分榮幸能成為時隔26年,首位率領專業政府部會訪問台灣的德國部長。

她指出,台灣擁有優秀研究機構、是備受推崇敬重的合作夥伴,感謝台灣國科會等各方,在她訪台期間和訪台之前的大力支持,使這次出訪得以成真。

史塔克-瓦特辛格表示,今年早些時候,已有一行20人的德方專家考察團來台,檢視雙方如何在科學議題上,找到新的合作之道,當時確立了兩國將在氫能研究上,加大合作力道。

她說,台德今天簽署科學及技術合作協議,雙方將開展、擴大科技合作,並以促進發展、創新和進步為目標,這也意味要為台德兩國創造附加價值。

史塔克-瓦特辛格指出,對她和德國教研部而言,促進與志同道合夥伴的合作,非常重要,這一協議代表台德在民主價值、透明、開放、互惠和科學自由的基礎上,加強合作。

「我們已經發現了許多可以合作的領域」,史塔克-瓦特辛格表示,包含半導體、氫能、高等教育專才交流等,相信台灣與德國攜手擘劃的創新思維,能為下一世代打造更強韌的未來。

除與吳政忠會晤,國科會指出,史塔克-瓦特辛格訪團一行14人,今天行程還包括參訪台灣大學,22日上午參訪南港高工西門子訓練中心後,史塔克-瓦特辛格將拜會教育部長潘文忠,就華語文教學、半導體學院議題交換意見,下午前往新竹參訪國研院台灣半導體研究中心後,隨即前往機場搭機返回德國。

睽違26年,德國教研部長史塔克-瓦特辛格今天訪台,上午拜會國科會主委吳政忠,見證雙方涉及AI、半導體內容的科學及技術合作協議簽署。吳政忠說,德方部長歷史性訪問,顯示台灣是值得信任夥伴,台德合作將迎來互補與雙贏效應。

史塔克-瓦特辛格上午赴國科會與吳政忠會晤 ,兩人在大廳握手合影後進行閉門會談,隨後一同見證由駐德代表謝志偉與德國在台協會處長許佑格(Jorg Polster)代表簽署的「台德科學及技術合作協議」(STA)。

吳政忠接受媒體聯訪時表示,這次合作協議涉及人工智慧(AI)、半導體領域,其中IC設計也是重點;德國擁有很強的汽車工業、氫能技術等基礎,台德合作將迎來雙贏;教育方面,很多德國年輕人想要學華語,因此「到台灣學中文」,也是這次德方著重的重點面向。

吳政忠去年11月赴柏林訪問時,力邀史塔克-瓦特辛格訪台,吳政忠坦言,沒想到對方會在4個月內排除困難來到台灣,這意味台灣在歐洲,尤其是德國,態勢已然不同。

他表示,德國發現台灣是民主自由、愛好人權、有價值以及值得信任的合作夥伴 ,台灣科技發展居世界領先地位,在德國看來,台德合作有「互補」機會,史塔克-瓦特辛格這次來台,可謂水到渠成,是台灣2300多萬人一起努力的成果。

