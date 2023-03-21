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JR東日本大飯店台北 以台灣茶為元素詮釋精緻貴婦下午茶

By 台灣英文新聞
2023/03/21 20:45
圖／JR東日本大飯店台北  
圖／JR東日本大飯店台北

圖／JR東日本大飯店台北  

圖／JR東日本大飯店台北

台灣擁有種植茶葉絕佳的環境，產製絕佳的茶品。JR東日本大飯店台北由點心房主廚團隊以台灣3種不同發酵程度的茶葉製作茶點， 使用紅茶、烏龍茶與綠茶為元素，詮釋台灣茶的美妙之處，即日起至5月31日在Platform月台町大廳酒吧推出「台灣茶下午茶」雙人套餐，售價1,400元。此外，飯店一樓大廳的品頌坊另有專屬復活節限定的手工甜點，可愛精巧的令人不忍入口。

Platform月台町大廳酒吧「台灣茶下午茶」提供9款甜點及5款鹹點搭配任選中、西、日式茶款或咖啡。其中甜點「咖啡紅烏龍慕斯」使用紅烏龍茶的濃郁香氣和咖啡布蕾的濃郁口感，帶來了獨特的風味。「金萱蜜桃慕斯」以金萱茶的清香和白巧克力慕斯的滑順口感，加上蜜桃內餡的果香，形成了完美的平衡。「紅烏龍茶蛋糕」使用重發酵的紅烏龍茶製作磅蛋糕，濕潤的蛋糕體搭配紅烏龍茶甘納許，讓茶香瀰漫在空氣中。「碧螺春梅子凍」使用日本寒天將碧螺春清香味道留存，搭配梅子呈現酸中帶甘甜滋味，清新怡人，讓人彷彿置身於茶園之中。

酥脆口感含有濃郁茶香的「紅玉紅茶手工餅乾」、口感厚實的「阿薩姆紅茶司康」、不同風味結合的「鳳梨東方美人茶巧克力塔」、結合茶香和果香的「蜜香紅茶水果塔」及「香柚鐵觀音馬卡龍」，將不同的茶葉和食材巧妙結合，帶來了茶點的嶄新的體驗。還有「BBQ豬排巧巴達」、「生火腿百匯」、「義式炸寬水管麵佐秋田油漬叉牙魚」、「白桃義大利冷麵」及「法式鮮蝦泡芙佐XO醬」等。運用不同茶款的風味，此次位於Platform月台町大廳酒吧的台灣茶下午茶不僅擁有著獨特的口感和香氣，更展現了茶文化的多樣性與創意。

此外，即日起至4/9，1樓品頌坊推出多款復活節季節限定甜點，特別是「大白兔」，外觀是兔子倒栽蔥的可愛模樣，內餡有新鮮哈密瓜、柳橙凍、戚風蛋糕與橙花慕斯，整體呈現清爽風味。另外還有經典胡蘿蔔蛋糕為基底，結合玫瑰蜜桃慕斯及蜜桃洋梨凍的「胡蘿蔔」蛋糕，以及各種可愛造型的復活蛋巧克力等，討喜的甜蜜組合一次滿足童心。詳情及訂位請洽JR東日本大飯店台北02 7750 9200或至官網

更新時間 : 2023-03-22 11:41 GMT+08:00

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