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台灣《菸害防制法》新法3/22上路 全面禁電子煙、20歲才能抽菸

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/21 20:24
（圖／Unsplash_<a href="https://unsplash.com/@chiarasummer">Chiara Summer</a> ）

（圖／Unsplash_Chiara Summer ）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）立院今年初修訂《菸害防制法》，明（22）日正式施行，全面禁止電子煙，納管加熱菸品，吸菸年齡也調高至20歲，民眾切勿觸法。

立法院1月12日三讀修正通過菸害防制法部分條文，衛生福利部國民健康署今日表示，3月22日起新法上路後，將針對相關違法菸品加強查緝。

本次修法重點包括：

一、全面禁止電子煙等類菸品，包括製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

二、管制指定菸品（如加熱菸），須申請健康風險評估審查，經審查通過，始得製造、輸入、販售。

三、使用指定菸品時必要之組合元件，須併同送審。若經核定通過，管制事項包括：禁止以自動販賣、電子購物等無法辨識消費者年齡之方式販賣；禁止特定促銷或廣告行為；營業場所不得免費供應；不得供應予未滿20歲者。

四、合法吸菸年齡從18歲提高至20歲。

五、菸品容器警示圖文標示面積從35%增至50%。

六、不得使用中央主管機關公告禁用之添加物。國民健康署17日預告，菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物。

七、擴大禁菸場所。大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店於獨立區隔之吸菸室外，不得吸菸。

八、加重罰責。如製造、輸入電子最高可處新台幣5,000萬元，使用電子煙者可罰2,000至10,000元。

董氏基金會今日發布新聞稿，批評政府長期縱容，除了街上電子煙與加熱菸店面看板仍未改變，網路也充斥這類菸品的行銷廣告、甚至標榜加熱菸的「台灣官方網站」。光是Google地圖搜尋，全台就有近200家實體電子煙、加熱菸專賣店。國內三大購物平台以電子煙品牌搜尋，更能發現700項販賣訊息。

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