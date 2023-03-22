〈時評〉愛和平就要反戰？

近日有幾位學者，推出「反戰」連署，強調「要和平、反軍火」，「 不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係， 而非成為美國霸權的小弟或跟班」。只是，呼籲的對象， 不是把軍機飛越海峽中線常態化的戰狼中國， 而是被迫窮於應付的台灣，如此蛋頭學者，未免讓人啼笑皆非！

「要和平」？諾貝爾獎有和平獎而無戰爭獎，就在告訴世人： 即便規模大小不一的戰爭，每天在世界許多角落上演， 卻絕對是人類應該避免的惡行！即便世界和平從未真正落實， 卻絕對是人類應該共同追求的目標！

放眼當今全球各國領袖，誰敢甘冒天下大不韙，公開宣告：他／ 她不愛和平，要戰爭？此所以，下令俄羅斯大軍壓境入侵烏克蘭、 對烏克蘭領土極盡侵占野心的普丁，都要拐彎抹角創造「 特別軍事行動」的新名詞，都不會説自己發動的是戰爭， 都不會說自己愛戰爭不愛和平（按照普丁的邏輯， 這世界根本沒有所謂的戰爭──以前沒有、現在沒有， 將來也不會有！所有字典裡，應該把「戰爭」這個詞彙拿掉）！ 此所以，一天到晚對台灣文攻武嚇的中國， 其國家主席習近平都要睜眼瞎説：中華民族是愛好和平的民族， 中國人民是愛好和平的人民！

「要和平、反軍火」？連侵略者都不承認有戰爭、 連霸凌者都説愛好和平，可見，空喊和平、反戰， 是多麼廉價的口號！？只是，天下既然沒有白吃的午餐， 又那來免費的和平？除非是大同世界、烏托邦降臨人世了，否則， 只能説，「要和平」與「反軍火」是無法並列的（ 俄侵烏戰爭爆發後，中立國瑞典去年宣布，要將國防經費由原先GD P的一％提高到二％）！「反軍火」、自我繳械換得的「和平」， 雖然免費，卻會是最貴的！

至於説「不要美中戰爭」？台灣可能只有祈禱的份，因為， 兩大之間難為小，人微言輕，那來置喙的餘地？

還有，「台灣要自主並與大國維持友好等距關係」，後面既然出現「 而非成為美國霸權的小弟或跟班」，接著應該補上「 也不要成為中國霸權的奴僕或棋子」，才是「等距」的論述吧？ 事實上，美國眾議院議長訪台或計劃在美國跟蔡英文見面， 正是大國美國要與台灣維持友好關係的具體展現， 可另一大國中國對美國此舉是醜話盡出的！ 大國中國還不要台灣自主跟捷克、立陶宛等歐盟小國發展關係呢？ 要台灣跟其維持不准這、不許那的從屬關係的大國中國， 是能與台灣維持友好關係，還是把台灣當其禁臠的恐怖情人？

其實，説穿了，會一副給我和平，其餘免談的，愛和平只是幌子， 大敵當前也無條件反戰、擺明投降就是了，才是其說不出口的邪惡！ 這些人，或在選舉時騙台灣人「燒成灰也是台灣人」， 實則夫妻倆都擁有「自動失效的綠卡」、 女兒和女兒的姑姑們都是美國人的「牙刷主義者」；或天生身上帶有奴性的DNA，對民主有不適應症， 對共產中國有致命的憧憬；或邪惡的大中國殖民思想作祟， 見不得台灣人決定自己的命運，恨不得中共早日發動戰爭， 血洗台灣、留島不留人也在所不惜？

總結一句話：被霸凌、被侵略的國家（例如台灣、烏克蘭）， 只有反霸凌、反侵略，為生存而戰的義務；沒有反對抵抗、 反對戰爭，放棄生存的權利！

（作者為新竹教育大學退休副教授）