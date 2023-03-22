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〈時評〉愛和平就要反戰？

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By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2023/03/22 09:22
俄羅斯入侵烏克蘭至今年2月24日滿一週年，台北101當天晚間7時30分起至10時點燈為烏克蘭和平祈願，也為世界和平祈福。(中央社檔案照片)...

俄羅斯入侵烏克蘭至今年2月24日滿一週年，台北101當天晚間7時30分起至10時點燈為烏克蘭和平祈願，也為世界和平祈福。(中央社檔案照片)...

近日有幾位學者，推出「反戰」連署，強調「要和平、反軍火」，「不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係，而非成為美國霸權的小弟或跟班」。只是，呼籲的對象，不是把軍機飛越海峽中線常態化的戰狼中國，而是被迫窮於應付的台灣，如此蛋頭學者，未免讓人啼笑皆非！

「要和平」？諾貝爾獎有和平獎而無戰爭獎，就在告訴世人：即便規模大小不一的戰爭，每天在世界許多角落上演，卻絕對是人類應該避免的惡行！即便世界和平從未真正落實，卻絕對是人類應該共同追求的目標！

放眼當今全球各國領袖，誰敢甘冒天下大不韙，公開宣告：他／她不愛和平，要戰爭？此所以，下令俄羅斯大軍壓境入侵烏克蘭、對烏克蘭領土極盡侵占野心的普丁，都要拐彎抹角創造「特別軍事行動」的新名詞，都不會説自己發動的是戰爭，都不會說自己愛戰爭不愛和平（按照普丁的邏輯，這世界根本沒有所謂的戰爭──以前沒有、現在沒有，將來也不會有！所有字典裡，應該把「戰爭」這個詞彙拿掉）！此所以，一天到晚對台灣文攻武嚇的中國，其國家主席習近平都要睜眼瞎説：中華民族是愛好和平的民族，中國人民是愛好和平的人民！

「要和平、反軍火」？連侵略者都不承認有戰爭、連霸凌者都説愛好和平，可見，空喊和平、反戰，是多麼廉價的口號！？只是，天下既然沒有白吃的午餐，又那來免費的和平？除非是大同世界、烏托邦降臨人世了，否則，只能説，「要和平」與「反軍火」是無法並列的（俄侵烏戰爭爆發後，中立國瑞典去年宣布，要將國防經費由原先GDP的一％提高到二％）！「反軍火」、自我繳械換得的「和平」，雖然免費，卻會是最貴的！

至於説「不要美中戰爭」？台灣可能只有祈禱的份，因為，兩大之間難為小，人微言輕，那來置喙的餘地？

還有，「台灣要自主並與大國維持友好等距關係」，後面既然出現「而非成為美國霸權的小弟或跟班」，接著應該補上「也不要成為中國霸權的奴僕或棋子」，才是「等距」的論述吧？事實上，美國眾議院議長訪台或計劃在美國跟蔡英文見面，正是大國美國要與台灣維持友好關係的具體展現，可另一大國中國對美國此舉是醜話盡出的！大國中國還不要台灣自主跟捷克、立陶宛等歐盟小國發展關係呢？要台灣跟其維持不准這、不許那的從屬關係的大國中國，是能與台灣維持友好關係，還是把台灣當其禁臠的恐怖情人？

其實，説穿了，會一副給我和平，其餘免談的，愛和平只是幌子，大敵當前也無條件反戰、擺明投降就是了，才是其說不出口的邪惡！這些人，或在選舉時騙台灣人「燒成灰也是台灣人」，實則夫妻倆都擁有「自動失效的綠卡」、女兒和女兒的姑姑們都是美國人的「牙刷主義者」；或天生身上帶有奴性的DNA，對民主有不適應症，對共產中國有致命的憧憬；或邪惡的大中國殖民思想作祟，見不得台灣人決定自己的命運，恨不得中共早日發動戰爭，血洗台灣、留島不留人也在所不惜？

總結一句話：被霸凌、被侵略的國家（例如台灣、烏克蘭），只有反霸凌、反侵略，為生存而戰的義務；沒有反對抵抗、反對戰爭，放棄生存的權利！

（作者為新竹教育大學退休副教授）
和平
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學者
美中戰爭
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中國
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