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台灣多了一座國家森林遊樂區！ 拉拉山4/18開園 門票半價優惠

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/21 19:27
拉拉山（圖／台灣山林悠遊網）  

拉拉山（圖／台灣山林悠遊網）  

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導） 為讓國人有機會更親近山林，體驗森林多元生態服務效益，拉拉山巨木區即將於4月18日以國家森林遊樂區面貌呈現，成為台灣第19座國家森林遊樂區，開園門票優惠期間限定，民眾可把握機會。

根據林務局新竹林區管理處，為提升園區遊憩安全及服務品質，開園日起酌收清潔費，全票200元、半票100元、65歲以上長者與3歲至6歲兒童及小學生非假日戶外教學，享有10元優惠票，園區及票價詳細資訊可上台灣山林悠遊網查詢。

拉拉山國家森林遊樂區位處中海拔霧林帶，保留了原始林相，是時隔20餘年後，第一個由在地部落居民與政府機關凝聚共識，共同推動成立的國家森林遊樂區。

拉拉山國家森林遊樂區園區終年雲霧繚繞，動植物生態資源豐富，園區的紅檜、臺灣扁柏形成的巨木群，是北臺灣最佳親近巨木的觀賞點。近年投入服務設施優化、巨木樹齡檢測與健檢、交通接駁服務聯盟建立及深度社區解說導覽培力，遊客中心也將提供簡單餐飲及展示。

新竹林區管理處處長夏榮生表示，為慶祝拉拉山國家森林遊樂區正式開園，自開園日起至2023年9月30日，入園門票除優待票及免票外，一律以半票100元計收。若搭乘與新竹林區管理處簽訂合作備忘錄由在地組成的「拉拉山車隊」接駁入園，再享門票8折優惠。

中央社引述夏榮生說法，拉拉山生態豐富，除了扁柏、紅檜，還有多種保育動物，如野山羊、台灣黑熊、食蟹獴、黃喉貂、兩棲類的觀霧山椒魚等。由於位處插天山自然保留區範圍，遊客還可申請走訪福巴越嶺古道。當地特產有水蜜桃、李子、甜柿、綠竹筍及椴木香菇。
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