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踩到中國紅線 香港突撤驚悚片《小熊維尼：血與蜜》放映活動

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/21 18:11
2012年3月23日，四川成都周大福珠寶店中的16.8公斤純金小熊維尼雕像（圖／美聯社）

2012年3月23日，四川成都周大福珠寶店中的16.8公斤純金小熊維尼雕像（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）以小熊維尼「黑化」為賣點的英國驚悚片《小熊維尼：血與蜜》（Winnie the Pooh: Blood and Honey）原定23日在香港正式上映，今（21）日的一個包場放映活動卻突傳因「技術問題」取消，由於與習近平那些不可說的指涉，維尼向來是中國審查目標，此次突撤映，令人嗅到了不尋常的味道。

香港電影專頁「電影療傷誌」（Moviematic）原定今晚包場播放，昨日卻在Instagram宣布取消。

很遺憾要跟大家宣佈《小熊維尼：血與蜜》包場被取消

基於技術原因

痛心是因為發行公司付出了買片、宣傳的費用等

我也同樣已經全數支付了紀念戲飛的製作成本，以及設計的心力

很無可奈可，但只能接受這個彼此都血本無歸的結局

根據香港獨立媒體稍早的截圖，原本這篇貼文有一段「相信大家都明白身於現今的香港，的確有很多事情是不抗力的」的文字，後卻遭到刪除。

路透指，多家香港戲院、放映平台也都紛紛取消了這部片的播映場次。電影發行商VII Pillars Entertainment則未回應，其臉書的訂票頁面出現暫停服務的訊息。

中國領導人習近平2013年訪美，與時任美國總統的歐巴馬（Barack Obama）會晤，當時網路就出現許多迷因，戲謔地將二人描繪為小熊維尼與跳跳虎。自此之後，中國審查大軍就將這無害的童話故事主角納入的掃蕩對象，任何與維尼相關的文字圖像都難逃清洗，維尼也成了中國異議象徵。

2021年，香港審查新法《電影檢查條例》上路，禁止任何涉嫌危害國家安全的活動，有的電影因此遭到禁播。2020年，在長期反送中示威活動後，北京對香港強行實施國安法，被當局視為顛覆、分離或勾結外國勢力的活動，都會遭到懲罰。

踩到中國紅線 香港突撤驚悚片《小熊維尼：血與蜜》放映活動

踩到中國紅線 香港突撤驚悚片《小熊維尼：血與蜜》放映活動
《小熊維尼：血與蜜》電影海報（圖／美聯社）

踩到中國紅線 香港突撤驚悚片《小熊維尼：血與蜜》放映活動
2019年12月1日，香港反政府示威活動出現習近平臉的維尼熊（圖／美聯社）
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