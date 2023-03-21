拜登特使卡蕬楚相見歡 台灣外交部澄清宏都拉斯尚未送斷交國書

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台宏關係生變，外交部今（21）日反駁宏國媒體不實報導，澄清宏都拉斯至今尚未正式遞交任何官方正式斷交文書。美國總統拜登特使陶德出訪宏國，對台宏邦誼存續是否有積極正面影響，仍待觀察。

路透社日前引述美國知情人士說法指出，美國正試圖阻止宏國轉投中國，盼能在宏、中達成正式協議前，說服宏國回心轉意。日前拜登特使史陶德（Chris Dodd）赴中美洲訪問，於20日與宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）會面，自21日宏國官方推特發布照片可見，陶德與卡蕬楚及其夫婿、宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）相見甚歡、氣憤融洽。

陶德（前右）與卡蕬楚夫婿、宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）互攬手臂，場面熱絡。（圖／取自宏都拉斯總統府推特）

先前專家分析，賽拉亞在2009年的政變中被推翻，背後就有美國的默許，卡蕬楚競選期間就已放話要轉向中國，也不無拿台灣向美國收利息的意味。如今三人氣氛看似活絡，不知是否心結已解；陶德此趟出訪，又是否對台宏邦誼存續有積極正面影響。

事實上，自卡蕬楚14日發布推特宣布尋求與中國建立正式關係，數日來並未看到後續實質動作，頗有霧裡看花之勢。

宏都拉斯媒體世界報（El Mundo）日前引述該國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）指稱，宏方尚待中國正式通知啟動建交磋商，而台灣駐宏都拉斯大使已經收悉台宏斷交通知文件等情節，外交部今日澄清，並非事實，宏方至今未向台灣遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書。

雷依納向媒體表示台灣已改向中國友邦厄瓜多採購白蝦，外交部對此表示，是因宏國白蝦出口商報價高於市場價格，此為市場機制決定，台灣亦曾協助宏方拓銷。至於宏方擬尋求對中國輸出白蝦，台灣也提醒宏國政府注意，宏國各類產品在面對國際市場機制的運作下，在中國勢將面對更大的競爭壓力。

外交部再次強調，台灣自宏都拉斯總統卡斯楚於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾，台灣與宏方的溝通努力從未間斷。

外交部指出，台灣對宏方提出的意見自始至終均積極回應，並本於最大善意在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意。外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍盡最大努力維持邦誼，絕不會與中國進行金錢競逐。

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