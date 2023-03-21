春分海況轉好　深澳海釣正合適

隨著春分的到來，天氣漸暖，風浪漸緩，海象轉好， 正是出海釣魚的好時機，深澳漁港擁有全國數量最多的娛樂漁船， 是出海賞景、海釣的最佳選擇，除了搭乘娛樂漁船， 深澳漁港內有眾多平價美食小吃及270度廣闊視野的海天步道， 周邊還有象鼻岩、酋長岩等奇特景觀，可以從早到晚玩不停， 新北市漁業處歡迎大家一同前來欣賞港灣之美。

春分時節，氣溫開始回暖，位於新北市瑞芳區的深澳漁港， 盛產小卷、透抽、白帶魚、鯖魚等沿近海漁獲，是知名的海釣盛地， 更是全國娛樂漁船最多的地方，從深澳出海3~9月可以體驗釣小卷 及白帶魚的樂趣，9~12月則主要可以抓到軟絲、赤鯮及馬頭魚， 不同季節會有不同驚喜，瑞芳區漁會魚市場李主任表示， 春分後出海遊釣可以捕獲許多不同的魚種，例如:紅喉、馬頭魚、 白帶魚等，歡迎遊客前來體驗與魚兒鬥智搏力後迎來勝利的喜悅， 搭乘娛樂漁船的樂趣不只海釣，還能從海面上觀賞象鼻岩、 酋長岩等奇特地景，或請船主繞往陰陽海欣賞大自然的調色盤， 享受與陸上賞景截然不同的體驗。

想至深澳漁港，可以搭乘台鐵至基隆或八斗子火車站，轉乘基隆客運 791、1051，亦可由台北車站搭乘國光客運 1811，客運皆在深澳發電廠站下車， 再步行沿著指標系統進入深澳漁港，隨後可以騎乘海鮮樓旁的You Bike單車，在港內尋找美食，若想自行開車前往， 深澳漁港停車也十分方便， 要觀賞奇特地貌可以到象鼻岩旁的第一停車場停車， 搭乘娛樂漁船則可以停在漁會大樓旁的第二、第三停車場。 此外深澳漁港漁產豐富，有眾多CP值超高的海鮮小吃， 包括彈牙的小卷米粉，酥脆可口的白帶魚、 軟糯飄香的三杯鰻魚以及外脆裏嫩的墨魚香腸，都能讓人回味無窮， 如果您正在尋找一個適合全家人出遊的好地方， 不妨考慮一下春分後到漁港觀光和出海釣魚吧！

新北市漁業處表示，深澳漁港有提供免費WIFI熱點， 並設有智能觀光面板有助於到港民眾充分了解深澳漁港特色，此外， 從未去過深澳漁港的人也可以透過深澳漁港觀光網站獲取娛樂漁船、美食、周遭景點、停車場車位等相關資訊， 如果想到深澳海釣可以提前與娛樂漁船業者預約行程， 詳洽官方網頁業者資訊， 歡迎大家從深澳漁港出發體驗海釣或來場漁港觀光之旅吧！

深澳漁港停車場示意圖。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

酥脆可口的白帶魚。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

彈牙的小卷米粉。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）