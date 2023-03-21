「2023台北國際自行車展」匯聚850家國內外業者

(台灣英文新聞／廖秋煌 台北採訪報導）全球前二大、具國際自行車產業具指標地位的「台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」實體展及線上展TAIPEI CYCLE DigitalGo將於明(22)日同步開展。實體展將在台北南港展覽館1館、2館同時展出，展期為3月22 日至3月25日，而線上展的展期為3月22日至4月7日。

此次實體展共計吸引國內外850名業者參展，使用3050個攤位，包含美利達(MERIDA)、巨大(GIANT)、桂盟(KMC)及速聯(SRAM)、SHIMANO等國際知名品牌大廠共襄盛舉，線上展亦吸引206家國內外業者參與。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，2022年全年整車出口量雖受全球去庫存化的影響而小幅衰退，但因單價提高，故整車出口值達16.17億美元，仍較2021年成長23%。他說電動輔助自行車2022年持續價量齊升，出口量已突破百萬台，前十大出口市場包括荷蘭、美國、德國、英國、法國、義大利、澳大利亞、加拿大、捷克、西班牙，對電動輔助自行車的需求持續攀升；其中，對法國、義大利及捷克出口量成長皆突破100%，顯見電動輔助自行車，近年來成為推升產業成長的最大動能。

貿協強調，今年展覽的國際展商來自共31國，比例近20%。此外，展覽中「電動車及電機系統專區」規模較2022年成長超過40%，近300個攤位。

同時，南港展覽二館亦首次設立「都市低碳載運Cargo Bike & Urban Mobility」主題館，依Cargo形式及不同使用範疇零配件分類展示，讓國外買主一目瞭然，快速找尋符合需求、法規標準之臺灣供應鏈業者。

此外，搭配展覽所舉辦的「台北國際自行車展創新設計獎TAIPEI CYCLE d&i awards」今年邁入第十一屆，於今日公布46件得獎作品。其中7件產品獲選為金質獎、1件獲得「新創企業獎」；今年更首度設立「綠色永續獎」，表彰具備永續創新及設計的優秀作品。

貿協表示，歡迎業者以名片預登、換證入場，展覽第三、四天開放一般民眾購票參觀，更多訊息可至官網查詢。



(YouTibe, TAIPEI CYCLE video)