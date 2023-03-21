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全國首創校園智能自由車訓練基地正式啟用　結合運動科技攀成績高峰

By 台灣英文新聞
2023/03/21 17:26
全國首創校園智能自由車訓練基地啟用儀式後合影歐。(照片來源：新北市教育局提供)

全國首創校園智能自由車訓練基地啟用儀式後合影歐。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市教育局今(21)日辦理「光復高中智能自由車訓練基地啟用儀式」，基地佔地66坪，耗資近700萬元，並設置固定式智能訓練台、移動式智能訓練台及專業型跑步機，透過電腦程式連結控制訓練台，搭配實拍道路影像，模擬出不同路面震動、變換檔位、上下坡的真實戶外騎乘感。張明文局長現場帶領自由車選手一起體驗，一路騎進光復高中校門，宣告全國首創校園智能自由車訓練基地正式啟用。

教育局長張明文表示，新北市已完成18座國民運動中心(含2座水上運動中心)，數量全國第一。而板橋區人口數達55萬人，雖已有1座運動中心位於板橋西區，考量運動資源均衡性，經綜合評估後，規劃於板橋東區-光復高中設置第二運動中心，目前進行統包工程發包。該運動中心之特色為設置約150坪的室內自由車練習室(兼智能健身教室)，針對自由車運動的發展，除提供學校選手訓練基地之外，更擴及全民運動的推廣，結合運動科技帶給市民運動嶄新體驗。

新北市體育總會自由車委員會教練劉家良說，以往因為沒有室內自由車練習場，總是受到天候因素影響，或者需要移地訓練。非常感謝教育局的支持，建立了完善的智能自由車訓練基地後，輔以專業訓練，選拔潛力選手，循序強化，風雨無阻增進模擬經驗，提升競爭實力，進而銜接參加國際賽會，將盡力為新北市爭取佳績。

屢屢獲得自由車競賽好成績的選手謝昊軒表示，透過高科技智能訓練台，靜音、有力、準確的模擬，跟隊友連線競賽，讓室內自由車的訓練變得更加真實與有趣；另一位選手譚皓瑋也表示，能在自己的家鄉新北市練習的感覺真好，有了移動式智能訓練台，可以架上自己的自行車來配合訓練，真實騎乘感貼近百分百，期盼能盡情衝刺，再攀成績的高峰。

教育局指出，新北市自2022年起以卓越體育人才在地育成為主軸，透過完善運動人才四級銜接，強化優秀人才培育，往下扎根，厚實基礎，在選才及育才的過程中透過「系統培訓」、「重點發展」及「生涯輔導」等作法，及早發掘具運動潛能之青少年選手。

更新時間 : 2023-03-21 19:49 GMT+08:00

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