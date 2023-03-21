繁星錄取人數全國前10名！展現在地就學競爭力　新北 2451名學生上榜

112學年度大學繁星推薦放榜，新北市錄取率66. 08%高於全國平均，其中林口高中錄取104人排名全國第4名， 新北高中錄取102人排名全國第7名，三重高中錄取99人排名全 國第8名，樹林高中錄取96人排名全國第10名， 全國錄取人數最多的前10所高中，新北市囊括4名，為全國最多， 表現十分亮眼。

112學年度大學繁星推薦招生由66所學校、1,789校系 聯合辦理，今年有1萬5,989個招生名額， 新北市公私立高級中等學校參與大學繁星推薦計46校，有3, 709名學生報名大學繁星推薦(公立2,599人，私立1, 110人)，共計2,451名學生錄取(公立1,721人，私立 730人)。

新北市教育局表示，今年錄取學生中有973名錄取國立大學。 其中錄取臺灣大學計51人、清華大學計40人、交通大學計28人 、政治大學計47人、成功大學計40人、臺灣師範大學計52人、 中央大學計48人、中興大學計39人、中正大學計33人、 中山大學計23人。逾8成4以上錄取學生為三年前選擇在地就學的 新北國中畢業生，顯見在地就學卓然有成。

竹圍高中謝湘綾同學錄取國立臺灣大學職能治療學系， 家長十分認同新北市在地就學的政策， 就近選讀竹圍高中數理實驗班就讀。 湘綾的父親是從事銀髮族預防及延緩失能相關工作， 她也會利用課餘時間協助並與長者們有良好互動， 希望未來能提供銀髮族及有需要的兒童協助。 湘綾特別感謝班導王君誌老師的教導與陪伴， 讓湘綾得以秉持熱愛學習的態度持續朝夢想邁進。

安康高中張祐諳同學原是學校國中部學生， 選擇直升高中部的他獲得校排1%的榮譽，在本次學測中， 國文與社會均獲得頂標，順利錄取國立政治大學中文系。 在校內他發揮團隊合作、溝通協調的專長， 以社會組在生物研究社中擔任副社長，蔚為話題； 並曾參加中學生讀書心得比賽，獲取佳作佳績， 更主動報名參加學校主辦的英語偏鄉教學課程， 擔任國小學生的英語小老師，是熱心服務的孩子， 喜愛嘗試的個性使祐諳的未來充滿無限可能。

金山高中楊建南同學錄取國立陽明交通大學電機系， 是學校國中部的畢業生。在地就學， 讓他在時間管理上有很大的幫助。對於電機系的興趣， 源自於高一及高二課後在學校創客中心動手做的經驗， 他特別感謝自然學程老師在學習上的指導， 讓他在學測自然科得到頂標好成績。

中和高中邱冠瑋同學畢業自新北市立重慶國中， 藉由繁星推薦上台大地理環境資源學系，導師蔡青倩表示， 冠瑋在課堂上的眼神總是高度專注的，課業絕對準時繳交， 自律頗嚴、主動認真，難能可貴，而今以學測國文、英文、數學B、 社會等四科55級的好成績，如願錄取台大地理環境資源學系。 邱冠瑋開心表示，地理可以開拓視野， 不論是來自社會人文的觀察或自然現象的剖析， 此一空間與時間之學讓自己對世界有更寬廣且深入的了解。

就讀三民高中李光峰、李光航雙胞胎兄弟雙雙上榜， 分別錄取國立成功大學物理治療學系及國立陽明交通大學不分系。 兩兄弟國中就讀正德國中，高中在校成績皆維持1%卻沒有傲氣， 在同儕間人緣極佳，多次獲得德行楷模及模範生的殊榮， 是品學兼優好典範。

三民高中蔡采庭同學錄取國立臺灣大學中文系，當初以會考25分優 異成績選擇由三民高中國中部直升，並獲得新北市入學獎學金。 她選擇在地就學，希望透過繁星可上她理想的大學。 也希望在熟悉的環境下學習，可節省交通時間，提升學習成效。 家境並不寬裕的她，三年來皆未補習，靠著勤學、勤問， 努力跟隨著師長們的教導，自我不斷調整學習方法和步調， 終於如願以償考上臺大。

教育局局長張明文表示，新北市自108年起推動創新教育加速器， 支持學校進行跨國、跨校、跨學制及跨領域創新教育。111年起推 動在地就學大聯盟，強化社區高國中教學資源共享， 並向上與大學合作，結合大學豐富學習資源， 讓學生可提前銜接大學課程，此外透過與大學簽署合作備忘錄， 及建置高中校校有數位化教學專區，提供國內外大學多元修課機會， 可進行加深加廣式的學習，促更多優秀學子在地就學。

竹圍高中謝湘綾同學錄取國立臺灣大學職能治療學系，與校長楊耀焜(左)、導師王君誌(右)合影。（照片來源：新北市教育局提供）

安康高中張祐諳同學原是學校國中部學生，選擇直升高中部的他獲得校排1%的榮譽，在本次學測中，國文與社會均獲得頂標，順利錄取國立政治大學中文系。（照片來源：新北市教育局提供）

三民高中蔡采庭同學錄取國立臺灣大學中文系。左1為三民高中校長彭盛佐、左2高中導師陳奕君、右1國中導師吳亞萍。

中和高中邱冠瑋同學畢業自新北市立重慶國中，藉由繁星推薦上台大地理環境資源學系。（照片來源：新北市教育局提供）

三民高中李光峰(右2)、李光航(左2)雙胞胎兄弟雙雙上榜，分別錄取國立成功大學物理治療學系及國立陽明交通大學不分系。左1為校長彭盛佐、右1為導師鄭明芳。（照片來源：新北市教育局提供）