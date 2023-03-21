環保標章認證旅店 台南遠東香格里拉「愛旅行〝袋〞著走」

台南遠東香格里拉即將於3月23日迎接十四周年慶，以永續旅宿為宗旨，積極響應聯合國第五屆環境大會宣示-2030年大量降低一次性塑膠製品願景，繼2022年推出宴會會議「塑淨向未來」行動，全面不使用保特瓶裝水後；迎接周年慶之際，飯店更推出「愛旅行〝袋〞著走」三天兩夜住房專案，鼓勵消費者重複使用一次性備品牙刷、浴帽、梳子、清潔沐浴組、續住不打掃且不更換布巾，不僅立即加入環保行列讓地球變得更綠、更美好，還可獲贈兼具實用及防潑水功能旅行盥洗包、餐飲及資生堂頂級Qi SPA等多項折扣優惠禮遇，雙人入住尊榮客房每晚最低4,700元起，房價需另加10%服務費及5%稅。

台南遠東香格里拉長期執行「減塑」、「低碳」、「節能」計畫，2020年取得環保署頒發「環保標章旅館」，更於2022年榮獲「國家企業環保獎」評選入圍獎的殊榮。總經理周麗華表示：「永續發展(ESG)是全球趨勢，正視塑膠對海洋的生態與食物鏈的汙染更是刻不容緩的行動！我們期望透過友善環境的住房專案，為環境生態減少容器或包裝廢棄污染，為美麗的環境盡一份心力。」

「愛旅行〝袋〞著走」三天兩夜住房專案，每位付費房客可享一日遠東Café 自助式早餐以及旅行收納盥洗包乙個；入住期間，依照個人喜好選擇館內餐廳或大廳茶軒用餐享九折優惠、資生堂頂級芳療Qi SPA享八五折、周日至周四加購遠東Cafe自助式晚餐雙人優惠價1,820元 (原價2,376元，約77折)等專屬禮遇。續住期間，不補充一次性牙刷、浴帽、梳子與清潔沐浴組等備品，賓客重複使用客房布巾、續住不打掃，即可將精美旅行盥洗包帶回家，方便賓客下次旅行自備用品，隨時行動保護地球。

從旅宿中開始綠色生活行動、傳遞美好幸福的永續實踐。台南遠東香格里拉「愛旅行〝袋〞著走」三天兩夜住房專案，即日起接受預訂4月5日至6月15日期間的住房，趁著春暖花開來趟古都小旅行，暫時遠離塵囂，悠閒享美食，在浪漫心型泳池自在暢游，放鬆身心無須出國。