名媛美顏秘方 昇華精油養膚的五感保養 Abysse全新頂級臉部精油系列 耀眼登場

據2023年國際婦女節的調查，有高達89％的台灣女性，在職場上感受到高度壓力等多重身分中轉換，一天24小時下來能夠給自己的時間更顯珍貴，讓Abysse的頂級「精油養膚」五感保養，達到全方位身心靈療癒，重啟由內而外的煥膚新生奇肌光芒！

留份溫柔給自己 昇華芳香療法的幸福魔法

現代女性在快節奏的生活中，常常面臨著種種的壓力與挑戰，而肌膚的狀態往往也因此受到影響。學會如何「留份溫柔給自己」也成為備受重視的課題，擁有放鬆心情、改善睡眠品質、促進代謝循環、平衡調理肌膚……等多重功效，將「精油芳療」的概念加入保養中，正是擁抱身心療癒的關鍵練習。因為生活需要儀式感，然而肌膚也是。在與肌膚對話的保養自癒步驟中放空、傾聽，清除那些不喜歡的，留下那些令人舒服的；同時透過精油保養注入奢寵美麗能量，幫助肌膚重綻柔嫩新生細緻光澤。

備受名媛貴婦喜愛的Abysse自2015年官網成功打造美容王國，於2019首度推出頂級複方精油系列，運用最天然、珍稀植萃成分，從嗅吸芬芳的香氛使心情愉悅開始，讓天然植萃能量帶領養分有效的吸收療癒身心，讓身體自然啟動良性循環，搭配居家按摩手技幫助循環並做好肌膚排引。不只幫助身體肌膚展現新生青春之美，更是名媛貴婦保持高質感的肌膚秘密。

其中鐵粉都知道的#隱賣王、也是不斷回購愛用的頂級天然複方精油系列，續寫品牌臉部保養全新篇章，2023年Abysse頂級複方精油家族隆重迎接兩位新成員，「法國頂級茉莉保濕精油」與「法國有機玫瑰天竺葵精油」，兩款複方臉部精油，以高效精油養膚概念，運用植萃能量將肌膚基底穩定，同時補充保濕因子與增強抗老功效，彷彿逆齡之鑰掌握在手中！

保濕透嫩煥膚術 法國頂級茉莉保濕精油

Abysse推出的『法國頂級茉莉保濕精油』，是一款特別為肌膚量身打造的護膚產品。茉莉精油是其中的主要成分，不僅有著極高的護膚功效，還能帶來令人陶醉的迷人香氣，讓人感受到純淨和永恆的愛情。茉莉萃取成分更是眾多頂級護膚品牌中的核心成分，不僅產量珍稀，採用了最高品質的天然精油調和，能夠深度滋養舒緩肌膚，平衡油脂分泌，淡化皺紋，幫助肌膚恢復光滑柔嫩的健康狀態。

以甜杏仁油為基底油，並添加多種天然植物精華，如橙花萃取啟動活化保濕關鍵，從而使肌膚得到深度滋潤和舒緩，呈現自然水潤光澤。每次使用產品時，為您的肌膚帶來最溫柔、最純淨的呵護，讓您的肌膚散發出健康、光滑、柔嫩的光芒。每一次輕觸都能透過膚溫，再次釋放出撲鼻而來的精緻茉莉花香，一朵又一朵的嬌柔純淨白色花瓣帶來滿滿的療癒力，感受到彷彿漫步在茉莉花田般緩慢沉靜的優雅氛圍。

平衡穩膚療癒法 法國有機玫瑰天竺葵精油

全複方精油採用有機成分的Abysse『法國有機玫瑰天竺葵精油』最初感受到的是溫暖玫瑰香氣，但細細一聞會發現細膩的草本清香，使玫瑰天竺葵能達到其他植物精油難有的獨特溫柔平衡。Abysse法國有機玫瑰天竺葵精油以玫瑰天竺葵為主角，搭配高地真正薰衣草、廣藿香、完全依蘭等多種嚴選有機的天然植物精華，能夠在肌膚面對外在環境刺激下給予肌膚充分呵護，有效平衡穩定肌膚同步達到緊緻毛孔、對抗老化、增強防禦力等功效。

使用Abysse『法國有機玫瑰天竺葵精油』時緩緩散發的香氣，恰如其分的嗅覺體驗正適合用來安撫過多的思緒，高級有機草本香氣更能夠舒緩心情、放鬆疲憊肌膚，營造安神舒眠的夜晚時光，帶給心靈正向能量享受良好睡眠品質。

保養的同時，你還能感受到精油本身的細緻高質感，因為它是由有機成分製成的，完全沒有添加化學成分。它能夠為你帶來一種自然、純淨的呵護，讓你的肌膚感受到天然的滋養和體驗。如果你正在尋找一款能夠提升身心無憂的臉部保養聖品，那麼Abysse『法國有機玫瑰天竺葵精油』絕對是你不可錯過的選擇。

全膚質適用的兩款頂級臉部精油，可單獨按摩使用也可混搭乳霜、乳液、面膜等日常保養步驟，大大提升潤澤度更能透過散發出的香氛加乘療癒使用感。單獨使用時推薦於掌心使用3-4滴精華油，均勻塗抹至臉部及耳朵後方兩側，上下來回按摩讓精油充分滋潤肌膚並完全吸收，最後以溫熱雙掌包覆雙頰舒緩鎮靜、深呼吸嗅吸香氣，安撫整日累積的緊繃壓力。